Carlos Arévalo asegura su primera final en el Campeonato de Europa de piragüismo

Carlos Arévalo empieza a resarcirse en el Campeonato de Europa de piragüismo sprint, que se disputa en Montemaior O Velho (Portugal), de los resultados agridulces que cosechó en las últimas citas de la Copa del Mundo. El piragüista de Betanzos aseguró este viernes el pase a la final en la prueba individual, el K1 200, y se quedó a milésimas de repetir el éxito en la competición de equipo, el K4 500. Podrá centrar sus energías en aprovechar la segunda oportunidad en la regata grupal mientras ahorra fuerzas a la espera buscar una nueva presea en solitario.

Arévalo tuvo este viernes una intensa jornada de competición matutina. Saltó primero a las aguas portuguesas para buscar el billete directo a la final en el K1 200. El betanceiro finalizó segundo en su manga, a apenas una décima de segundo del vencedor, el portugués Messías Baptista, pero le bastó para asegurarse una plaza en la final sin tener que pasar por las semifinales. Buscará este domingo una nueva medalla continental para engrosar su palmarés.

Carlos Arévalo con el K4 500

También siguen intactas sus opciones de sumar otro éxito con el equipo nacional. Arévalo se quedó a apenas 25 milésimas de asegurar su billete a la final del K4-500. El barco que comparte con Adrián del Río, Marcus Cooper y Rodrigo Germade batalló en la prueba hasta el final con el equipo polaco, que se llevó el triunfo por una diferencia mínima.

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Para acceder a la lucha por las medallas, el equipo español tendrá que pasar este sábado por las semifinales. Un requisito indispensable para continuar buscando sensaciones positivas tras las últimas actuaciones en la Copa del Mundo, donde se quedaron fuera de la lucha por las medallas y se tuvieron que conformar con ganar la final de consolación. En caso de pasar en las semifinales, la final les esperaría este domingo por la mañana