Leyma Coruña: del ascenso soñado a la planificación de su segunda etapa en la Liga ACB

El Leyma Coruña culminó una semana de celebración con visitas institucionales y la fiesta en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor. Lo hizo, como colofón a una temporada en la que rozó la perfección, pero necesitó una remontada impensable ante el Estudiantes en la final por el último billete de ascenso. Con el triunfo decisivo ya en su mano y los festejos en la memoria, la entidad naranja afronta ahora semanas en las que dar forma al proyecto con el que afrontar su segunda experiencia en la máxima categoría. Repetirá algunos pasos, se ahorrará otros y, sobre todo, tendrá que demostrar que ha aprendido de los errores para no cometer los mismos que le llevaron, hace un año, a caer a Primera FEB.

El Coliseum no se mueve

El Leyma Coruña tiene frescos todos los requisitos burocráticos que ya tuvo que asumir hace dos veranos, en su primer ascenso. Ya no tiene que buscar un recinto donde disputar sus partidos, como tuvo que hacer en 2024 al pasar del Palacio al Coliseum. El multiusos es su casa desde entonces y lo seguirá siendo, de nuevo, en la máxima categoría del baloncesto español.

El Coliseum, con más de 9.000 personas, teñido de naranja en duelo contra el Obradoiro de abril. / Casteleiro

El verano pasado, el club firmó con el Ayuntamiento y el IMCE, responsable de la gestión del multiusos, una renovación del convenio de cesión de las instalaciones para esta temporada en Primera FEB, que acaba de terminar. Tendrá que rubricar una extensión o un nuevo convenio para vivir nuevas noches de gloria en la máxima categoría en la pista donde, no hace tanto tiempo, hincaron la rodilla el Barcelona y el Real Madrid.

Canon y fondo de garantía

Al igual que con los requerimientos de la pista, la entidad tendrá que asumir los desembolsos necesarios para que el resto de clubes de la Liga ACB den el visto bueno a su incorporación. Eso incluye el canon de entrada, una cuota que los clubes abonan para ingresar en la asociación y poder participar en la competición. Se paga por cuotas anuales y se recupera en caso de descenso, tal como sucedió al final del curso pasado. Es unos 500.000 euros cada año.

Por otra parte, está el fondo de garantía, que es obligatorio para todos los clubes y cubre las consecuencias derivadas de una hipotética pérdida de categoría. La entidad ya solventó sin problemas estos requerimientos económicos hace dos años y no prevé inconvenientes en esta ocasión. Si se mantuviese en la categoría, tendría que afrontar ampliación de capital que exige la propia ACB para capitalizarse.

El futuro pasa por Carles Marco

"Carles tiene una continuidad contractual ahora, que no la voy a explicar, pero sí, no debería haber problema para que continúe el año que viene", reconoció el director deportivo del Leyma Coruña, Charlie Uzal, en una entrevista concedida a LA OPINIÓN el mes pasado. Conseguido el objetivo del ascenso conseguido, el futuro de la entidad naranja sigue incluso con más ánimo en las manos del entrenador de Badalona.

Carles Marco abraza a Macachi Braz tras certificar el triunfo contra el Estudiantes. / Casteleiro

Antes de vivir ese particular estreno como entrenador principal en la élite (ya fue asistente en Barcelona, Estrella Roja o París), Marco tiene por delante un largo verano que pasará pegado a las canchas. El técnico naranja es, también, el seleccionador español sub 20. El próximo martes arranca en Utebo (Aragón) la concentración del equipo nacional. Participará en un par de torneos amistosos antes de disputar, entre el 11 y el 19 de julio, en el Copa del Mundo de la categoría.

Confección del proyecto

En los despachos se tendrá que mover el presupuesto del Leyma y, también, la confección de su plantilla. No cambian las exigencias de la Liga ACB, que limita a dos los jugadores extracomunitarios y exige contar con cuatro jugadores formados en España en cada convocatoria. El club tiene en nómina a jugadores con renovaciones pendientes de acometer, pero deberá mirar también al mercado y a las necesidades del plantel para afrontar un reto mayúsculo. Hace dos años se quedaron ocho jugadores de la plantilla que consiguió el ascenso. Queda ver las líneas maestras de cara a la configuración de este plantel.

Lo que sí es novedad es la Liga U22. La competición se estrenó este curso bajo el paraguas de la Liga ACB y la FEB y reúne a filiales de los clubes participantes en la máxima categoría. El Leyma no está obligado a participar. Clubes como Baskonia, Breogán y Andorra no lo han hecho este curso, pero es una posibilidad que se abre en el horizonte para trabajar con el talento joven ante las mejores canteras de España.