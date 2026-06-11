Liceo-Igualada: La batalla por la gloria de la OK Liga arranca en el Palacio de Riazor

El Liceo nunca se va y siempre vuelve para disipar cualquier duda. Pasan los años, los proyectos, los jugadores y poco o nada parece mutar en las aspiraciones y en los resultados de un proyecto, el que encabeza Juan Copa desde el banquillo, que sigue cada mes de junio optando a alzar el anhelado título de la OK Liga. En los últimos años, se resignó a hacerlo con el reto de ser el único David capaz de encarar de tú a tú al Goliat del Barcelona. Este año, erigido con todo merecimiento en el gigante de la liga regular y tras ganar con autoridad a Lleida y Calafell en las rondas del play off, asume los galones de favorito.

Arranca este viernes (20.15 horas, TVG) en el Palacio de los Deportes de Riazor el primero de los asaltos de la final contra el Igualada. En el horizonte aparece el noveno título liguero, con la posibilidad de alzarlo en un quinto y definitivo encuentro que se jugaría en la tarde meiga de San Juan. Tiene mimbres para aspirar a engrosar las vitrinas antes de la noche de las hogueras, pero deberá ir con los pies de plomo, con la garra que le caracteriza, para imponerse en una final en la que ningún partido será sencillo.

El rival del Liceo

Nadie es forastero en A Coruña, pero María Pita recibe a todos sus visitantes desde este miércoles engalanada de verdiblanco. Tampoco es foráneo ninguno de los equipos que cada quince días visitan el Palacio. No lo es el Igualada, que goleó 4-0 al Liceo en Les Comes en la primera vuelta y es uno de los pocos conjuntos que sacaron al menos un empate (3-3) en su visita a la ciudad. Lo hicieron en marzo, pocas semanas antes de caer derrotados a manos de los de Juan Copa en la Copa del Rey que ya luce en las vitrinas del club coruñés.

Bruno Saavedra presiona a Biel Llanes en el duelo de liga en el Palacio. / Casteleiro

No es una final típica, pero tampoco una final ya resuelta. Los catalanes llevaban tres décadas sin llegar a estas instancias. Lo han hecho con un proyecto muy físico y, sobre todo, sólido. Fueron el equipo menos goleado en la fase regular y en su camino hacia la final mostraron una mandíbula de hierro. Superaron al Voltregà en cuartos en el tercer partido y al Barça, en una eliminatoria al rojo vivo, en un apoteósico quinto encuentro que se disputó este martes. Menos tiempo para reponer fuerzas de cara a las últimas batallas, pero llegan con la moral por las nubes tras apear al vigente campeón.

Los protagonistas de la final

Es un duelo de estrellas emergentes que apenas superan la veintena. Mientras el Liceo confía sus ilusiones a las maravillas habituales de Dava Torres y, sobre todo, al festival goleador de Bruno Saavedra, el Igualada está disfrutando el despertar arrollador de Biel Llanes. Suma seis goles en este play off, solo uno menos que el compostelano que lidera la ofensiva colegial. Figuras como Roger Bars, Matías Pascual o Marc Carol son algunos de los referentes habituales que han convertido al equipo de Marc Muntané en un serio contendiente al título de la OK Liga.

Más allá de las figuras que puedan tener en frente, los colegiales se centran en las virtudes que ellos mismos encarnan y en los guiones que deben seguir para sacarles rendimiento. Aprovechar la última final que jugarán juntos Dava Torres y César Carballeira, además de Martín Rodríguez, otro de los emblemas que pone fin a su etapa en la entidad. Es el reencuentro de Nil Cervera contra el equipo en el que se formó antes de mudarse a A Coruña. Supone la primera final de Nuno Paiva, la segunda para Arnau Xaus, Bruno Saavedra, Jacobo Copa o Blai Roca (la primera la disputó en las filas del Noia) y la enésima para un Toni Pérez que ya quiere repetir el éxito liguero que ya vivió de verdiblanco en 2013. Motivación no falta en un Liceo que quiere redondear un mes de fiesta en fiesta para el deporte coruñés.