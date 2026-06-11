Fútbol sala
Lukas Ramos, del 5 Coruña, convocado con la selección sub 23 de Países Bajos
Participará en sesiones de entrenamiento y amistosos con el combinado 'oranje'
Lukas Ramos, jugador del 5 Coruña Fútbol Sala, vuelve a la selección de los Países Bajos. El jugador neerlandés, que fichó el verano pasado por el equipo rojillo, participará con el combinado sub 23 de la selección oranje en unas sesiones de entrenamiento hasta el próximo 18 de junio. Disputará también varios amistosos durante su estancia con el combinado nacional.
El jugador del 5 Coruña ya era un habitual en las categorías inferiores de los Países Bajos. El coruñés pasó por O Parrulo Ferrol, con el que llegó a debutar en Primera División, antes de fichar por el conjunto rojillo. En el proyecto coruñés apenas pudo jugar en la campaña que acaba de concluir. Sufrió una grave lesión que le mantuvo apartado de la pista durante varios meses, pero es uno de los puntales de proyecto de cara al próximo curso, de nuevo, en Segunda B.
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