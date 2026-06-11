Nuno Paiva, jugador del Liceo, antes de la final de la OK Liga contra el Igualada: "A Coruña vive momentos increíbles con sus equipos y nosotros queremos darle uno más"

Nuno Paiva (Póvoa de Varzim, 1994) llegó el pasado verano al Liceo para reforzar el arsenal de Juan Copa y para con la ilusión de levantar títulos. Conquistó la Copa del Rey hace un par de meses y, ahora, anhela sumar a su palmarés la OK Liga. Este viernes (20.15 horas) arranca la final contra el Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor.

¿Cómo se encuentra el equipo antes de esta final contra el Igualada?

Tanto yo a nivel personal como el equipo, creo que nos encontramos contentos. Tenemos mucha ilusión por poder lograr un título más esta temporada. Con la conciencia de que va a ser difícil, pero haremos lo posible para ganar.

¿Qué espera del rival, de ustedes mismos y del Palacio de Riazor?

Tenemos el factor pista. Este año se nos ha dado bien jugar en casa, no hemos perdido ningún partido. Eso es muy importante para nosotros. Van a ser partidos muy difíciles. El Igualada es un equipo muy físico que compite muy bien. Tuvieron un partido más que nosotros, este martes, pero no creo que sea una excusa para que vengan menos frescos. Es una final, aunque no estés a tope, te pones rápidamente para jugarla. Serán partidos duros, físicos, pero espero el Palacio lleno y con la afición animándonos a dar lo mejor para ganar los partidos.

No le han ganado al Igualada en liga, aunque sí lo hicieron en la Copa del Rey. Pero, por otro lado, llevan una dinámica supercompetitiva en un ‘play off’ casi perfecto. ¿Qué pesa más?

Es cierto que empatamos en casa y Les Comes nos ganaron ellos. Pero donde tuvimos que ganarles, lo hicimos, que fue en la Copa del Rey. Esperemos que en esta final se repita.

El anhelo de Nuno Paiva

Es su primera final de la OK Liga. ¿Cómo lo asume?

Esa fue una de las razones por las que vine al Liceo. Quería ganar títulos. Conseguimos uno, la Copa del Rey, estuvimos disputando la fase final de la Champions y ahora nos toca la final de la OK Liga. Es la primera que juego. Estoy muy ilusionado. Tengo muchas ganas de entrar ya a la pista y hacerlo lo mejor posible para ganar este título.

¿Ya notó ese cambio de chip del Liceo cuando huele un título cerca?

Es algo en lo que me fijé nada más llegar. El ADN que tiene el Liceo es competir por todo en lo que sea. Me lo han inculcado y yo también tengo esa ambición de querer ganar. Para eso, es muy importante trabajar.

A Coruña ya festejó los éxitos del Dépor y el Leyma en estas semanas, con sus colores en la estatua de María Pita. Ahora que viste el verdiblanco, ¿será también su talismán?

Esperemos que sí (se ríe). Esta ciudad está viviendo momentos increíbles con sus equipos y le queremos dar uno más, por qué no. Tener nuestra camiseta y nuestra bandera en María Pita es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien y de que lo podemos hacer todavía mejor.

La estatua de María Pita, de verdiblanco para apoyar al Liceo / Casteleiro

Hay muchas claves en el éxito del Liceo, pero pocas tan importantes como el esfuerzo colectivo y las ayudas, incluso en el partido que perdieron en Calafell. ¿Esa comunión en el equipo y en la defensa será lo que pueda decantar la final?

Son partidos que se deciden por detalles. Quien esté más acertado, va a ganar. Hay que hacer un bloque muy fuerte, ayudándonos en ataque o en defensa. Conocemos los puntos fuertes de este Igualada, que es un equipo muy físico. Tenemos que ayudarnos, es algo en lo que hemos evolucionado a lo largo de esta temporada. Echamos una mano al compañero, es una clave de nuestro éxito.

Y que esta afición marque el primer gol desde el primer partido de la eliminatoria.

Nuestra gente no nos fallará. Esta temporada se ha visto el pabellón casi siempre lleno. El viernes y el domingo estará a reventar. Eso es un incentivo para los jugadores, que lo sentimos y nos hace dar más, sin duda.

Un curso feliz en el Liceo

A falta de esta final, ¿qué balance hace de su primer año en el Liceo?

Ha sido un año muy bueno, he sido muy feliz. Realmente, ha sido un temporadón. Empezamos un poco peor con la Supercopa, que perdimos. A partir de ahí, hemos crecido muchísimo en la Champions y la Copa del Rey. Y ahora estamos en la final de la liga, que es lo que queríamos. Sin duda, muy positiva.

¿Prefiere ganar la final cuanto antes o dejar la fiesta, si la hay, para el quinto partido en San Juan?

Por mí, si es en tres partidos, puede quedar hecho y disfrutar San Juan de otra manera (se ríe). Si por algún motivo nos toca ir al quinto partido, lo importante es ganar el título, sea como sea. Prefiero que sea en tres, pero me da igual si es en el quinto.

Nuno Paiva posa en la grada del Palacio de los Deportes de Riazor. / Gus de la Paz

Este Liceo tiene ganas de celebrar más.

Hay que saber celebrar. No es solo jugar, sino también disfrutar de estos momentos cuando ganamos porque no sabemos cuando puede ser el próximo. Si ganamos, habrá una buena fiesta.

¿Ya hay piques en el vestuario por el Mundial de fútbol?

Todavía no han empezado (se ríe). Yo obviamente voy con Portugal y la mayoría con España. A ver qué tal se da.