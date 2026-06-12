El Leyma Coruña lanza su campaña de abonos para ACB bajo el lema 'A nosa arroutada'

El Leyma Básquet Coruña ya piensa en clave ACB. Este viernes, el club que preside Pablo de Amallo ha hecho pública la campaña de abonos para su segunda etapa en la máxima categoría del baloncesto español. Bajo el lema A nosa arroutada, la entidad coruñesa inaugurará el próximo lunes, 15 de junio (12.00 horas), el periodo para renovar o darse de alta en la Familia Naranja. Los precios generales oscilan entre los 565 euros de la Grada Premium a pie de pista a los 140 del tendido alto de los fondos, aunque existen dos descuentos especiales: el joven (nacidos entre 2001 y 2011) y el infantil (nacidos a partir de 2011). Además, en un guiño a las familias, cada socio con un hijo o hija menor de 25 años tendrá un descuento de 30 euros en su carné.

Los primeros en renovar su fe en la parroquia naranja serán los más de 5.000 abonados de la campaña anterior. Los actuales socios del Leyma parten con ventaja y tendrán un plazo exclusivo entre el 15 y el 26 de junio para conservar o cambiar su localidad. De no hacerlo, el asiento quedará liberado y pasará a formar parte de la oferta para el público general, que podrá darse de alta entre el 29 de junio y el 30 de julio, con nuevos precios.

Gradas especiales

Existen dos espacios reservados en el mapa del Coliseum, destinados a dos pilares básicos de la afición coruñesa: la grada de animación y la de cantera. Las butacas dedicadas a los seguidores más fervientes del Leyma Básquet Coruña estarán en el Tendido Medio Lateral 2, mientras que la base tendrá hueco en el Tendido Alto 1.