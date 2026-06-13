Así es el camino del Liceo hacia la OK Liga: Dos triunfos más ante el Igualada para ser campeón

El Liceo todavía saborea las mieles del triunfo frente al Igualada en el primer partido de la final de la OK Liga (8-2). Un duelo con un marcador tan abultado como inesperado que pone la primera piedra en la escalada del conjunto de Juan Copa hacia el trono del hockey sobre patines nacional. Pero la victoria del pasado viernes es solo el comienzo de una larga serie. Tras vencer en el encuentro inaugural, el cuadro coruñés todavía debe ganar dos más para alzarse con el título de mejor equipo de España.

Una cita en A Coruña y viaje a Cataluña

El siguiente compromiso vuelve a ser en A Coruña. La primera posición en la que el cuadro verdiblanco terminó la fase regular de la competición doméstica le otorga ventaja de pista en cada serie, es decir, que disputa siempre los dos primeros partidos en casa y, en caso de necesitar desempate, también se la jugaría como local. Por ello, después de haber dado la primera estocada al Igualada y el primer paso hacia el trofeo de campeón, la escuadra colegial se cita de nuevo en el Palacio de los Deportes este domingo, 14 de junio (20.30 horas).

Si el Liceo vence, se pondrá con un 2-0 a favor, pero todavía tendrá que hacer un último esfuerzo. Después del segundo partido en Riazor, la final se traslada a Les Comes, donde el Igualada jugará como local. El viernes 19 de junio se disputará el tercer partido en territorio catalán a las 19.00 horas, mientras que, de ser necesario un cuarto, se emplazaría para el domingo 21, desde las 20.30. En caso de que ambos equipos ganen dos duelos, la OK Liga se resolvería en la víspera de San Juan, el 23 de junio, sobre las tablas del Palacio en un horario todavía por definir.

El camino hasta la final

El play off de la OK Liga se divide en tres fases: cuartos de final, semifinales y final. La primera ronda es la más corta, al mejor de tres partidos. Es decir, que para superarla, el equipo vencedor debe sumar dos victorias en su casillero particular. El Liceo lo logró frente al Lleida en los dos primeros intentos, en el Palacio de los Deportes de Riazor y en el Onze de Setembre. Una vez superada la primera barrera, las eliminatorias se extienden hasta los cinco partidos y obligan a los conjuntos ganadores a sumar tres triunfos para ser finalista o para levantar el título.

En semifinales, el conjunto liceísta se vio las caras con el Calafell, un hueso duro de roer al que superó con claridad en los dos encuentros de A Coruña, pero con quien tropezó en el tercer partido, el primero en territorio catalán. Los pupilos de Juan Copa se repusieron a tiempo y en el cuarto choque lograron el billete para la batalla definitiva con un ajustado 3-4 en los compases finales.