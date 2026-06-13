Piragüismo
Carlos Arévalo, subcampeón de Europa de K4 500 en Portugal
La medalla de plata continental es su mejor resultado en lo que va de 2026
España sumó un total de seis preseas en la jornada del sábado
El K4 500 español vuelve por sus fueros. Después de dos malas experiencias en las Copas del Mundo de Szged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania), la embarcación estrella del piragüismo masculino nacional regresa al podio en la mejor cita posible: el Campeonato de Europa de Sprint de Montemor-o-Velho (Portugal). Con el betanceiro Carlos Arévalo junto a Rodrigo Germade, Marcus Cooper y Adrián del Río sobre el kayak, el conjunto nacional completó el medio kilómetro de distancia en 01:18.630 minutos, lo mismo que la selección alemana con la que ha compartido la medalla de plata y solo 130 milésimas por detrás de la húngara, que resultó campeona (1:18:500).
Fue una jornada prolífica para el equipo español, que más allá del resurgimiento del K4 500 masculino, celebró un oro del femenino y otro primer puesto en el C4 mixto compuesto por Antía Jácome, Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez. Al segundo peldaño del podio se subieron Angels Moreno y Viktoria Yarchevska en C2 200, Pablo Graña en la final de C1 200 y Juan Valle, en paracanoe, que finalizó tercero y se colgó el bronce en KL3 200 metros.
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