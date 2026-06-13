El Liceo busca el segundo golpe a la OK Liga frente a un Igualada sin red

El Liceo desempolva el esmoquin verdiblanco para la segunda parada en su escalada hacia la OK Liga. El equipo de Juan Copa afronta este domingo en Riazor (20.30 horas, TVG) el segundo duelo de la final del play off frente al Igualada en un partido de contrastes. Por un lado, los verdiblancos afrontan la cita plenos de confianza tras la goleada del encuentro inaugural de la eliminatoria y pretenden dejar el título medio encarrilado con un 2-0 a favor en el marcador general. De vencer, solo tendría que sumar un triunfo más para ser campeón. Pero, por otra parte, los arlequinados están contra las cuerdas. Después de las débiles sensaciones ofrecidas en el primer asalto, los hombres de Marc Muntané esperan cambiar de cara y empatar la serie para jugársela en su casa con las pulsaciones bajo control y la bola en su tejado.

Un Liceo al alza

Ante los grandes desafíos, la mejor versión del Liceo. El cuadro verdiblanco busca su primer doblete Liga-Copa del Rey del siglo XXI y, para ello, es consciente de que debe rozar la excelencia. Con el respaldo de un Riazor que surfea las olas del éxito del Deportivo y el Leyma Básquet Coruña, el Palacio de los Deportes todavía es territorio sagrado para el conjunto colegial. Ni el Barcelona, ni el Benfica, ni el Sporting de Portugal, ni el Reus, ni el Calafell, ni el propio Igualada han sido capaces de doblegar a los coruñeses en casa. Como locales, los hombres de Juan Copa solo saben puntuar. Invictos y fuertes. Conjurados con una masa social cada vez más grande y cada vez más fiel que se deja la garganta en las grandes ocasiones para convertir el frío pabellón en una auténtica olla a presión.

El pasado viernes, más de 4.000 liceístas disfrutaron del más exquisito hockey sobre patines que les brindó su equipo. Una exhibición comandada por el capitán, Dava Torres, y secundada por un vestuario en el que es cada vez más difícil destacar un nombre por encima de los demás. De la magia de Bruno Saavedra a la potencia de Jacobo Copa. De la picardía de Toni Pérez al liderazgo de César Carballeira. Del olfato de Arnau Xaus a la solidez de Nil Cervera. Y de la madurez de Nuno Paiva a los reflejos de Blai Roca. Incluso Martín Rodríguez y Tombita, menos protagonistas en la fase decisiva del curso, son imprescindibles en el día a día de un equipo que ansía volver a reinar en el hockey sobre patines nacional.

Arnau Xaus remata entre jugadores del Igualada en el primer partido en Riazor. / CARLOS PARDELLAS

Todo o nada para el Igualada

Pero quien algo quiere, algo le cuesta. Y lo más difícil para la escuadra colegial será volver a imponerse a un rival herido. Mermado por el esfuerzo de eliminar al Barça en una semifinal de cinco partidos, el Igualada estuvo ausente en el primer partido en Riazor. Solo Biel Llanes fue capaz de inquietar y batir a Blai Roca, la única chispa en un mar de oscuridad.

El conjunto de Muntané tiene argumentos de sobra para reponerse. Más descansado y con poco margen de error, espera dar una versión completamente opuesta a la propuesta inicial. Intensa, dura y con el stick entre los dientes. Con Llanes inspirado y la colaboración de Matías Pascual, Roger Bars o Marc González, el equipo catalán tiene una segunda vida para equilibrar la final y llevarse la serie a Les Comes, donde ya goleó a los verdiblancos este curso, con todo a favor. Guerra abierta en el segundo asalto. La OK Liga espera vencedor.