El cántabro Jacob Díaz refuerza el flanco derecho del OAR

Más fichajes, más savia nueva y más nombres ilusionantes para la plantilla 2026-27 del Attica 21 OAR. Después de la llegada de Sergio Tobes como primera incorporación del verano, el club que preside Carlos Resch ha hecho oficial el segundo fichaje del mercado: el lateral derecho Jacob Díaz (Santander, 2003).

El cántabro, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del BM Sinfín, donde llegó a jugar en la Liga Asobal entre 2022 y 2024. Tras concluir su etapa en su tierra natal, dio el salto al BM Los Dólmenes y el Ciudad de Málaga, donde ha militado durante las últimas temporadas. El OAR destaca de él su «intensidad explosiva», mientras que el jugador expresa que está «deseando conocer a la gente» y espera demostrar su «compromiso para poder buscar el ascenso».

Las piezas que siguen en A Coruña

Las llegadas de Díaz y Tobes complementan una plantilla en la que han renovado Álex Chan, Alejandro Conde, Álex Malid, Israel Marín, Pablo Moral, Mile Mijuskovic, Luis Horcajada, Javi Rodríguez, Diogo Freitas y el capitán Diego Martínez, todos a las órdenes de un Nando González que también continuará al frente del banquillo coruñés.