Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suben las reservas por el eclipseVictoria del LiceoAumento del melanoma en A CoruñaConvocan al área metropolitanaLos méritos de Bil NsongoXoel López hará el himno
instagramlinkedin

Balonmano

El cántabro Jacob Díaz refuerza el flanco derecho del OAR

Cuenta con experiencia en Liga Asobal con la camiseta del Sinfín

Es la segunda cara nueva del verano, tras la llegada de Sergio Tobes

Jacob Díaz lanza a portería en su etapa en el BM Dólmenes.

Jacob Díaz lanza a portería en su etapa en el BM Dólmenes. / BM Dólmenes Antequera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

Más fichajes, más savia nueva y más nombres ilusionantes para la plantilla 2026-27 del Attica 21 OAR. Después de la llegada de Sergio Tobes como primera incorporación del verano, el club que preside Carlos Resch ha hecho oficial el segundo fichaje del mercado: el lateral derecho Jacob Díaz (Santander, 2003).

El cántabro, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del BM Sinfín, donde llegó a jugar en la Liga Asobal entre 2022 y 2024. Tras concluir su etapa en su tierra natal, dio el salto al BM Los Dólmenes y el Ciudad de Málaga, donde ha militado durante las últimas temporadas. El OAR destaca de él su «intensidad explosiva», mientras que el jugador expresa que está «deseando conocer a la gente» y espera demostrar su «compromiso para poder buscar el ascenso».

Noticias relacionadas y más

Las piezas que siguen en A Coruña

Las llegadas de Díaz y Tobes complementan una plantilla en la que han renovado Álex Chan, Alejandro Conde, Álex Malid, Israel Marín, Pablo Moral, Mile Mijuskovic, Luis Horcajada, Javi Rodríguez, Diogo Freitas y el capitán Diego Martínez, todos a las órdenes de un Nando González que también continuará al frente del banquillo coruñés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Movistar Estudiantes - Leyma Básquet Coruña, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo | Tercer cuarto
  2. Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo | Segundo cuarto
  3. El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
  4. 3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento
  5. El Leyma Coruña celebra en el Ayuntamiento su regreso a la Liga ACB: 'El ascenso está muy bien, pero queremos más
  6. Hugo Mareque deja Compañía de María y ficha por el FC Barcelona: «Si quiero llegar a lo más alto, tengo que salir de mi zona de confort»
  7. 85-82 | Jalen Cone anula la proeza del Leyma Coruña en Menorca
  8. 3-2 | Bruno Saavedra y Blai Roca se visten de héroes en el primer paso del Liceo hacia la OK Liga

El cántabro Jacob Díaz refuerza el flanco derecho del OAR

Carlos Arévalo, subcampeón de Europa de K4 500 en Portugal

Así es el camino del Liceo hacia la OK Liga: Dos triunfos más ante el Igualada para ser campeón

8-2 | El Liceo sirve caviar y champán en el primer paso hacia el título de OK Liga

8-2 | El Liceo sirve caviar y champán en el primer paso hacia el título de OK Liga

El Leyma Coruña lanza su campaña de abonos para ACB bajo el lema 'A nosa arroutada'

Lukas Ramos, del 5 Coruña, convocado con la selección sub 23 de Países Bajos

Lukas Ramos, del 5 Coruña, convocado con la selección sub 23 de Países Bajos

Liceo-Igualada: La batalla por la gloria de la OK Liga arranca en el Palacio de Riazor

Leyma Coruña: del ascenso soñado a la planificación de su segunda etapa en la Liga ACB

Tracking Pixel Contents