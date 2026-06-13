Balonmano
El cántabro Jacob Díaz refuerza el flanco derecho del OAR
Cuenta con experiencia en Liga Asobal con la camiseta del Sinfín
Es la segunda cara nueva del verano, tras la llegada de Sergio Tobes
Más fichajes, más savia nueva y más nombres ilusionantes para la plantilla 2026-27 del Attica 21 OAR. Después de la llegada de Sergio Tobes como primera incorporación del verano, el club que preside Carlos Resch ha hecho oficial el segundo fichaje del mercado: el lateral derecho Jacob Díaz (Santander, 2003).
El cántabro, de 22 años, se formó en las categorías inferiores del BM Sinfín, donde llegó a jugar en la Liga Asobal entre 2022 y 2024. Tras concluir su etapa en su tierra natal, dio el salto al BM Los Dólmenes y el Ciudad de Málaga, donde ha militado durante las últimas temporadas. El OAR destaca de él su «intensidad explosiva», mientras que el jugador expresa que está «deseando conocer a la gente» y espera demostrar su «compromiso para poder buscar el ascenso».
Las piezas que siguen en A Coruña
Las llegadas de Díaz y Tobes complementan una plantilla en la que han renovado Álex Chan, Alejandro Conde, Álex Malid, Israel Marín, Pablo Moral, Mile Mijuskovic, Luis Horcajada, Javi Rodríguez, Diogo Freitas y el capitán Diego Martínez, todos a las órdenes de un Nando González que también continuará al frente del banquillo coruñés.
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