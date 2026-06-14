Fútbol | Deportivo
A Coruña celebra el Día del Deporte en la Calle con cerca de 90 clubes y más de 60 modalidades
Miles de personas participaron este domingo en la 39ª edición de la gran fiesta del deporte coruñés en el entorno de la ciudad deportiva de Riazor
A Coruña respira deporte y espíritu deportivo por los cuatro costados. No solo por los éxitos del Deportivo, el Leyma Coruña, el Liceo o cuantos equipos llevan con orgullo el nombre de la ciudad en el panorama nacional e internacional. También, por la pasión con la que se viven jornadas íntegramente dedicadas a practicar, conocer y descubrir decenas de disciplinas al alcance de la mano. La ciudad vivió este domingo por la mañana una nueva edición, la trigesimonovena, del Día del Deporte en la Calle con cerca de 90 clubes, entidades y federaciones a cargo de desarrollar más de 60 modalidades diferentes en el entorno de la ciudad deportiva de Riazor.
Sobre patines, a caballo, con un judogi o entrando canasta. Placando sobre la arena, rematando a una portería flotante sobre la orilla. Quizá, tan solo buscando la paz interior o un jaque mate con calma y concentración ante un tablero de ajedrez. Miles de personas buscaron su deporte favorito y probaron todos los que pudieron en una jornada que ya es tradición cada año. Los duelos de esgrima, olímpica o clásica, los partidillos de fútbol en el aparcamiento de la explanada de Riazor y las sesiones dirigidas de zumba o yoga hicieron participar a deportistas de todas las edades con actividades para todos los públicos y todos los gustos.
Los espacios del Día del deporte en la calle
Cuatro horas dan para mucho, pero quizá no para todo. Algunos tuvieron que elegir entre los deportes de combate y los de pelota, entre aprender a controlar el equilibrio sobre patines en línea y a cargar de forma hercúlea con balones medicinales de gran tamaño. Quien no ejercita el físico, no perdió el tiempo en ejercitar la mente con unas partidas de ajedrez que permitieron iniciarse a algunas y comprobar sus destrezas a los más acostumbrados a los peones y a los alfiles.
En la Plaza de Portugal, coincidieron con el día del deporte en la calle se encontró el espacio para los más pequeños, que disfrutaron a su manera de su particular Día do Xogo. Pintura, arena, tatuajes infantiles, globos y diferentes actividades lúdicas para niños de dos y tres años que, junto a sus padres, no quisieron perderse una mañana festiva y de máxima diversión.
En la orilla de las playas de Riazor y Orzán convivieron los deportes de arenal con los acuáticos. Voley playa, algunas nociones de rugby y deportes emergentes como el quidditch, inspirado en la saga de Harry Potter, por un lado. Por el otro, en el agua, los bautismos de mar de las personas interesadas en conocer los entresijos de la vela, el piragüismo, el paddle surf y el waterpolo.
Día internacional del yoga
La jornada deportiva arrancó en la explanada de As Esclavas con la carrera de 5 kilómetros de Oysho Running. Una hora más tarde llegó uno de los platos principales de la mañana. En paralelo al Día del Deporte en la Calle se celebró, también, el Día Internacional del Yoga. Decenas de personas se sumaron a una sesión multitudinaria al lado del mar de Riazor en la que novatos y experimentados tuvieron la oportunidad compartir su pasión por esta modalidad que cuida el cuerpo y la mente a partes iguales.
- Movistar Estudiantes - Leyma Básquet Coruña, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo | Tercer cuarto
- Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo | Segundo cuarto
- 8-2 | El Liceo sirve caviar y champán en el primer paso hacia el título de OK Liga
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- 3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento
- Liceo-Igualada: La batalla por la gloria de la OK Liga arranca en el Palacio de Riazor
- El Leyma Coruña celebra en el Ayuntamiento su regreso a la Liga ACB: 'El ascenso está muy bien, pero queremos más
- Hugo Mareque deja Compañía de María y ficha por el FC Barcelona: «Si quiero llegar a lo más alto, tengo que salir de mi zona de confort»