La fiesta del Liceo en el Palacio de Riazor para acercarse al título de la OK Liga

El Liceo huele a campeón de la OK Liga y A Coruña, que nunca falla a las grandes citas del equipo más laureado de Galicia, no quiso perderse el segundo asalto de una final que puede resolverse el próximo viernes en Igualada. Citó el conjunto verdiblanco a la afición para una sesión vermú extendida en los aledaños del Palacio de los Deportes de Riazor. Y la fiesta se alargó antes, durante y después del vendaval colegial a costa del conjunto arlequinado.

En el interior del recinto, en unas gradas que volvieron a presentar el aspecto de las grandes ocasiones, un mar de bufandas y aplauso dio la bienvenida a sus guerreros. Entre banderas y todo tipo de arengas salió a la pista un Liceo dispuesto a dejarlo todo por dar otro pasito hacia el título liguero.

Rugió con fuerza uno de los pabellones más icónicos del hockey mundial para convertirse en el sexto jugador del quinteto de Juan Copa. Celebró con ilusión y fuerza cada uno de los incontables goles que firmaron los jugadores colegiales cada vez que merodeaban por la portería del Igualada.

Fiesta tras la goleada

Una ola infinita a 20 minutos del final y un festín de risas y aplausos nada más terminar la faena. Se escucharon algunos pitidos en un conato de tangana entre jugadores de ambos conjuntos que finalmente quedó en nada. Tenía muchos más motivos para festejar que para enfadarse la parroquia liceísta.

Llegaron los cánticos, uno por uno, para los héroes que han puesto al hockey coruñés a un solo triunfo de sumar otro campeonato liguero a su palmarés. Fueron esas las arengas que confirmaron un triunfo tan implacable como inexplicable sin la afición detrás.

Noticias relacionadas

Todos, en la pista y en la grada, firmaron un conjuro común: traer la novena OK Liga en el avión de vuelta de Barcelona el próximo viernes o, en todo caso, el domingo. Y, si no, siempre quedará la noite meiga de San Juan para decantar la final hacia el lado verdiblanco. Con el furor de una afición como la coruñesa, poca magia más se puede pedir para decidir finales como esta.