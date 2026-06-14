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Liceo - Igualada, en directo hoy: final de la OK Liga en vivo

Segundo partido de la ronda decisiva al mejor de cinco partidos en el Palacio de los Deportes de Riazor

El Liceo se impuso 8-2 en el primer partido de la final de la OK Liga

El Liceo se impuso 8-2 en el primer partido de la final de la OK Liga / Carlos Pardellas

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Carlos Miranda

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