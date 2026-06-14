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Liceo - Igualada, en directo hoy: final de la OK Liga en vivo
Segundo partido de la ronda decisiva al mejor de cinco partidos en el Palacio de los Deportes de Riazor
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El Igualada acusó el viernes el cansancio de su larga eliminatoria ante el Barcelona y de su viaje
Los mejores momentos del Liceo-Igualada del viernes
¡Buenas tardes, liceístas! En cuatro horas arranca ese segundo partido de la final, ese Liceo-Igualada de la ronda decisiva de la OK Liga
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