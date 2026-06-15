Más de 1.000 abonados renuevan su fe en el Leyma Coruña el primer día de campaña

Los motores del Leyma Básquet Coruña ya carburan rumbo a la ACB. A las decisiones deportivas que empieza a tomar el club, como la renovación de Carles Marco para seguir al frente del timón coruñés en su regreso a la máxima categoría, se suma este lunes el inicio del periodo de renovación para los abonados de la entidad. El primer día ha sido un éxito, con más de 1.000 solicitudes para seguir en la ola naranja un año más.

Entre el 15 y el 26 de junio los socios tienen un margen exclusivo para prorrogar su vinculación con el club, bien manteniendo su localidad o bien cambiando de asiento, si así lo desean. En caso de no hacer efectiva la activación de su carné, la entidad entenderá que su butaca queda liberada y quedará a disposición del público general, que podrá darse de alta en la Familia Naranja entre el 29 de junio y el 30 de julio.

Tabla de precios de los abonos del Leyma Básquet Coruña para el curso 2026-27. / Básquet Coruña

Precios y observaciones

El coste que la parroquia naranja tendrá que asumir para renovar su fe oscila entre los 565 euros de la Grada Premium a pie de pista a los 140 del tendido alto de los fondos. Entre la variedad de precios, existen varios descuentos: el joven (para abonados nacidos entre 2001 y 2010), el infantil (para nacidos a partir de 2011) o el familiar, que implica una rebaja de 30 euros por cada hijo menor de 25 años. Las renovaciones pueden hacerse a través de la web www.venta.basquetcoruna.t2v.com a excepción de la grada de cantera (Tendido Alto Lateral 1) y la de animación (Tendido Medio Lateral 2), que deben gestionarse de manera presencial en la sede de la entidad.