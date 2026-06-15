Carles Marco seguirá en el banquillo del Leyma Coruña en ACB

El Leyma Básquet Coruña ha puesto la primera piedra de su camino en la Liga ACB. Carles Marco continuará al frente del equipo en la máxima categoría del baloncesto nacional después de haber ascendido al cuadro coruñés en su temporada de estreno en el Coliseum. "Chegou fai menos dun ano, pero fíxonos soñar e vibrar en cada partido", indicó el club que preside Pablo de Amallo en sus redes sociales junto a la noticia de la renovación.

El técnico catalán, que se incorporó el pasado verano para enderezar el rumbo tras el descenso y la salida de Diego Epifanio rumbo al Obradoiro, indicó en sus primeras declaraciones como director del banquillo naranja que su intención era que el Leyma fuese un equipo "lo más competitivo posible". Un curso después, con solo seis derrotas, 34 victorias entre todas las competiciones y un ascenso en el bolsillo, el entrenador de Badalona ha colocado de nuevo al conjunto coruñés en la élite a base de carácter, vértigo y un baloncesto dinámico y vertical que ha encandilado a una Familia Naranja cada vez más numerosa.

Decisiones pendientes

Su continuidad es la primera incógnita resuelta de la planificación naranja de cara a la próxima campaña. Después de haber renovado a su plantilla por completo el pasado mes de septiembre, el reto de Charly Uzal y la dirección deportiva está ahora en formar un vestuario competitivo que eleve las prestaciones coruñesas en la ACB. Jugadores como Guillem Jou, Ilimane Diop o, de forma exprés, Caio Pacheco tienen experiencia en lo más alto, mientras que otros como Paul Jorgensen o Joe Cremo esperan su oportunidad. La gran duda entre la afición está en saber cuántos de los actuales héroes seguirán y cuántos harán las maletas para seguir su camino en otro lugar y dejar espacio para nuevos gladiadores en el Coliseum. Los errores y los aciertos de la primera experiencia del equipo en el Olimpo del baloncesto español, en un paso tan breve como formativo en la temporada 2024-25, deben servir para reconstruir el nombre del Leyma entre los mejores combinados del país. La batuta, de momento, queda en buenas manos.