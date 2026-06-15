Las hazañas de Carles Marco en doce meses para llevar al Leyma Coruña a la Liga ACB

"Un equipo en mayúsculas, sin individualidades". Así definió Carles Marco en una entrevista con LA OPINIÓN el proyecto que moldeó a su imagen y semejanza desde que aterrizó, hace doce meses, en el Leyma Coruña. El técnico catalán consiguió varias hazañas difíciles de obrar por separado. Las unió, todas a la vez, para dar forma a un plantel con una identidad muy marcada que logró resultados de inmediato en la pista y que cautivó a la grada por su entrega y su garra. El club confirmó este lunes la continuidad del entrenador de Badalona la próxima temporada, ya adelantada a este diario por el director deportivo, Charlie Uzal. Marco se sentará en el banquillo del Coliseum para comandar, en su debut en la Liga ACB, la segunda aventura naranja en la máxima categoría.

Carles Marco llegó a A Coruña como un secundario de lujo que progresó a gran velocidad como asistente en los banquillos del Barcelona, el Estrella Roja o el París. Lo hizo, tras una carrera contrastada en LEB Oro por Oviedo, Palencia o Girona. Cuando recibió la propuesta de entrenar al Leyma tras su caída a Primera FEB, lo hizo consciente de la oportunidad y la responsabilidad de una misión nada sencilla. Por el contexto de un recién descendido, por la necesidad de liderar un cambio completo de plantel y la urgencia de conseguir resultados y sensaciones cuanto antes. No flaqueó en ninguna de las tres asignaturas.

La identidad del Leyma de Carles Marco

Doce jugadores nuevos, más otros tres que se subieron en marcha, conformaron la tropa de Carles Marco a lo largo de esta temporada 2025-26 en Primera FEB. Todos recién llegados, aunque algunos ya se conocían entre sí de anteriores proyectos, pero ninguno desentonó desde el primer amistoso de la pretemporada, aquel duelo contra el Obradoiro en Vilagarcía de Arousa. En la Copa Galicia se le vieron mimbres a un equipo que puso en aprietos al Breogán, de Liga ACB, y, cuando inició la competición oficial, las señas de identidad salieron a relucir.

Carles Marco da una indicación a Abdou Thiam en el Coliseum. / Iago Lopez

Un juego vistoso, rápido, eléctrico y sin dudas para imponer un ritmo imposible de igualar para los rivales. Tiros con más de la mitad de la posesión por delante, una voracidad inigualable en los rebotes y una garra inestimable para robar balones y luchar cada posesión dividida. Las rotaciones constantes comenzaron a ser la insignia de un Leyma que inició el curso arrasando a sus rivales por volumen. Tiraban más, convertían más y, a pesar de jugar más rápido, se cansaban menos. Por el camino, engancharon a una afición que no solo vibró con los resultados, sino con la actitud sobre la pista de un equipo divertido que no perdió en ningún momento su carácter competitivo.

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La fórmula perfecta necesitó retoques estéticos con la llegada de Dino Radoncic y Mus Barro y, posteriormente, con la baja de montenegrino y el aterrizaje de Strahinja Micovic. La naranja mecánica no dejó de funcionar y, aunque se le atragantó alguna que otra defensa, no perdió la seña de identidad que le impuso Carles Marco en menos de doce meses en A Coruña. En su segunda temporada en el Leyma, ahora en Liga ACB, tendrá la responsabilidad de conservar ese ADN en un proyecto que tendrá que asumir cambios para adaptarse a la exigencia de la categoría, pero sin renunciar a la esencia que le dio la fórmula del éxito. Esa que le permitió firmar una remontada milagrosa ante el Estudiantes para regresar a la élite.