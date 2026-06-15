El Liceo se prepara para certificar el título de la OK Liga en Igualada

Los jugadores del Liceo se dieron este lunes un baño en las aguas de la playa de Riazor. Para refrescarse en un día de calor, para recuperarse tras dos partidos en apenas 48 horas y, quizá, para rebajar la euforia que puede surgir tras haberle endosado dos goleadas por 8-2 al Igualada en la final por el título de la OK Liga. El conjunto verdiblanco vivió este domingo una nueva tarde de gloria en el Palacio de los Deportes para sumar el segundo de los tres triunfos en cinco partidos que necesita para alzar el título. Le queda dar el último paso para alcanzar la gloria. Con la firmeza de las actuaciones, el equipo mantiene la cabeza fría para preparar su visita a la siempre complicada pista de Les Comes.

Cuando más pueden pesar las piernas, en una final ante un Igualada que ya eliminó al Barcelona en semifinales, el Liceo saca su versión más competitiva. Lo hizo para abrir con un resultado arrollador en el primer partido. Y lo repitió, con otra exhibición, este domingo, en el segundo asalto. "Cuando el resultado va a favor, la gente se suelta un poco más. Las primeras partes nos están dando muchas cosas y, en las segundas, el equipo juega más alegre", resumió Toni Pérez al final del segundo choque ante la escuadra arlequinada.

Nil Cervera se abre paso entre dos jugadores del Igualada / Gus de la Paz

Para llegar a un segundo acto plácido, hace falta rozar la perfección en el primero. Seis fueros los tantos endosados en el inicio del primer partido. El Liceo tardó entonces apenas 90 segundos en abrir la lata. En el segundo, se demoró hasta los cinco minutos. La primera bola parada del partido, obra de Dava Torres, fue a la cazuela y atormentó a un Igualada todavía tocado en lo físico y en lo emocional tras el primer varapalo. Este Liceo, insaciable, insiste y no permite al rival buscar un salvavidas. Saltó a la yugular para cimentar ese temible 6-0 en el primer duelo al descanso. En el segundo fueron cuatro las dianas, aunque el resultado final fue el mismo: una paliza sin paliativos como declaración de intenciones.

La visita al Igualada

El Liceo prepara ahora los dos próximos duelos de la final con la garantía de haber hecho los deberes en casa. Viaja este fin de semana a Cataluña para jugar en Les Comes, la pista del Igualada. Afronta este viernes (19.00 horas) el tercer round. Si gana, podrá descorchar el champán. Si pierde, tendrá una nueva oportunidad este domingo (20.30 horas), en el mismo escenario. "Queremos ganar en Igualada, pero todavía no hemos hecho nada", advirtió Toni Pérez, consciente de que la afición arlequinada tratará de levantar la moral de los suyos en un duelo a vida o muerte para ellos.

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En el peor de los casos, una doble derrota en una pista de la que salió derrotado (4-0) en la fase regular, se jugará el todo por el todo, de nuevo, en el Palacio. Sería el próximo martes, 23 de junio, en la previa de la noite meiga de San Juan. Aunque en el conjunto colegial no lanzan las campanas al vuelo, tienen motivos para confiar en el trabajo hecho y buscar la sentencia por la vía rápida en la casa de los arlequinados. Tiempo habrá, luego, para las posibles celebraciones.