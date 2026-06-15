Balonmano
El OAR repesca al coruñés Ángel Iglesias para el curso 2026-27
El jugador, formado en la cantera oarista, ya estuvo a las órdenes de Nando González durante la fase de ascenso a División de Honor Plata, donde fue clave para lograr el objetivo
Ángel Iglesias vuelve a casa. El jugador coruñés se incorpora a la plantilla del Attica 21 OAR para la campaña 2026-27 procedente del San José Obrero de Lanzarote.
Iglesias se marchó joven de A Coruña para volar alto y lo consiguió. Se estableció en las categorías inferiores de la selección española y en la Liga Asobal, donde defendió los escudos del BM Cangas, Cisne, Academia Octavio, Teucro o Sinfín. En los últimos cursos, dio un paso atrás para incorporarse a las filas del cuadro canario, aunque hizo un breve paréntesis en la recta final de la campaña 2024-25 para ayudar al equipo de su vida a alcanzar la División de Honor Plata.
Durante las semanas que duró el play off, el coruñés se puso a las órdenes de Nando González y su experiencia y sus goles fueron decisivos para que el club que preside Carlos Resch regresase al segundo peldaño nacional 17 años después. «¿Quedarme? Me encantaría, pero hay contratos en Lanzarote que debo respetar», expresó el jugador en una entrevista en LA OPINIÓN después de cerrar su vuelta exprés a San Francisco Javier. Ahora, su deseo se ha hecho realidad para intentar un paso más y pelear por la máxima categoría.
«Como ya sabéis, soy un oarista declarado y por eso me hace muchísima ilusión. Uno de los vuestros vuelve a casa», trasladó el jugador a la afición coruñesa en las redes sociales del club.
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