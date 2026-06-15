Relax, recuperación y conjura: El Liceo prepara su asalto a la OK Liga en las gélidas aguas de Riazor

Después de dos batallas tan exigentes como fructíferas, el Liceo se relaja en Riazor. La plantilla verdiblanca se bañó este lunes en las frías aguas coruñesas para destensar los músculos y recuperar fuerzas en su persecución del título de la OK Liga. Los dos triunfos como local en los encuentros del Palacio de los Deportes, ambos por un amplio 8-2, acercan a los verdiblancos al título, pero los hombres de Juan Copa todavía deben vencer al menos un duelo en Les Comes, a domicilio, para proclamarse campeones por primera vez desde el curso 2021-22.

Los jugadores del Liceo abandonan la playa después de bañarse en el mar. / CARLOS PARDELLAS

El objetivo es ganar el tercer partido de este viernes (19.00 horas) y alcanzar el trono por la vía rápida. Pero no será sencillo. Al cuadro coruñés le espera un largo viaje y un infierno dentro del pabellón. Deberá estar lo más concentrado y lo más fresco posible, de cuerpo y de mente, para imponerse a un Igualada herido que se aferra a su condición de local para tratar de prolongar la eliminatoria. Por ello, varios jugadores de la plantilla colegial cambiaron el stick y los patines en el inicio de la semana más decisiva del curso para aliviar las piernas y despejar la cabeza. Porque, con el final del camino a un solo paso, toda conjura es buena para ayudar a teñir la OK Liga de verde y blanco.