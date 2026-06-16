Dino Radoncic jugará con el Leyma Coruña en Liga ACB

El Leyma Coruña empieza a dar forma a su proyecto de retorno a la Liga ACB. Mientras la campaña de abonados sigue su curso y supera ya el millar de renovaciones en apenas 24 horas, la dirección deportiva también comienza a perfilar a los protagonistas sobre la pista en la temporada 2026-27. Después de confirmar este lunes la renovación de Carles Marco, que seguirá al frente del banquillo naranja, el club anunció la continuidad de otro jugador clave en el ascenso a la máxima categoría: Dino Radoncic.

El alapívot montenegrino, nacido en Gessen (Alemania), es el primer jugador renovado para el próximo curso en la élite. Radoncic llegó al Leyma con la temporada ya comenzada para cubrir la salida de Yoanki Mencía. Se ganó un hueco de inmediato en el quinteto titular y se convirtió en una pieza imprescindible del engranaje coruñés. Una trombosis confirmada a mediados de marzo le obligó a quedarse al margen en el último tramo de la temporada. Strahinja Micovic cubrió su baja, pero el club y la afición no se olvidaron del aporte y la actitud de Dino. Promedió 9,3 puntos, 3,9 rebotes y 2,1 asistencias en sus 20 encuentros con la camiseta naranja.

Se llevó su merecida ovación en el Coliseum tras conocerse su dolencia y la afición también se acordó de él en la fiesta del ascenso, en la explanada de Riazor. El propio Radoncic agradeció el cariño de la marea naranja en un vídeo publicado por el club y, ahora, confirmó su continuidad en el proyecto. Al formarse en la cantera del Real Madrid, cuenta como uno de los cuatro cupos (jugadores de formación local) que el Leyma Coruña necesita reunir en cada convocatoria.

"Ya sabía yo que cuando me pasó esa lesión, después de la ovación que me disteis en el Coliseum, esta historia no iba a acabar así", comenta Dino Radoncic en un vídeo que compartió en club en sus redes sociales. El alapívot se muestra agradecido al entrenador, al cuerpo técnico y a la directiva por la confianza. "Estoy seguro de que nos va a ir genial. De mi parte no va a faltar lucha y entrega. Tengo muchas ganas y estoy más motivado que nunca", apunta Radoncic.

La experiencia de Radoncic

Con 27 años, Radoncic aporta al Leyma Coruña un gran arsenal de recursos en la pintura y en la media distancia. Suma, también, una considerable experiencia en la Liga ACB. Debutó en las filas del Real Madrid. Pasó, luego, varias etapas en las filas de UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Gipuzkoa y Zaragoza. En el conjunto vasco llegó a promediar 10,9 puntos, 5,6 rebotes y 1,7 asistencias por partido en la campaña 2020-21.

Radoncic lanza a canasta en un partido con el Zaragoza ante el Granada en ACB. / ACB Photo

En 2023 se marchó a Alemania, a las filas de un Bayern de Múnich con el que jugó la Euroliga. No logró adaptarse al equipo bávaro y bajó a su filial, antes de regresar a España. Recaló en un Betis con el que logró hace un año el ascenso a la ACB. Sin embargo, los problemas económicos del equipo sevillano le dejaron sin la oportunidad de regresar a la máxima categoría y abrieron la oportunidad para poder recalar en el Leyma.

Noticias relacionadas

De naranja, y bajo las órdenes de Carles Marco, Dino Radoncic afrontará una nueva etapa en la Liga ACB. Se convierte, así, en la primera piedra sobre la que se construye la segunda aventura del Leyma Coruña en la máxima categoría del baloncesto español.