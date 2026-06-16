Hockey sobre patines
El Liceo la Paz homenajea a Martín Rodríguez y César Carballeira, los ‘niños del cole’
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A Coruña
Los liceístas Martín Rodríguez y César Carballeira volvieron al cole por un día. Formados en el patio del Liceo la Paz, el centro educativo quiso rendir homenaje a sus dos máximos exponentes en la OK Liga antes de su adiós al Liceo a final de temporada.
En el acto estuvieron presentes el presidente del club, Daniel Echeverría, representantes del colegio y los alumnos que practican hockey sobre patines, con quienes los jugadores se sacaron fotos y firmaron autógrafos mientras compartieron una animada charla.
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