Balonmano
El OAR acentúa su identidad coruñesa con el regreso de Gonzalo Carró
Es el segundo jugador formado en la base oarista que incorpora el club este verano, tras la llegada de Ángel Iglesias
Firma por dos temporadas procedente del Nava segoviano
El vestuario del Attica 21 OAR de la campaña 2026-27 hablará koruño. A los estandartes locales ya presentes, como Diego Martínez, y al recién incorporado Ángel Iglesias, se suma el fichaje de Gonzalo Carró para las próximas dos temporadas. El experimentado pivote coruñés, de 32 años, dio sus primeros pasos en el balonmano en las categorías inferiores del club oarista y llegó a debutar con el primer equipo en la temporada 2010-11.
Tras su explosión en A Coruña, hizo las maletas para dar el salto a la élite nacional. Durante los siguientes quince años, militó en la Liga Asobal en las filas del Octavio, el Teucro, el Huesca, el Cisne y el Nava, de donde procede, con pasos intermedios en el Alcobendas y en Francia. En sus cuatro temporadas en el club segoviano, firmó un total de 162 goles en 119 partidos. El OAR destaca de él su «veteranía, polivalencia y máxima competitividad en la línea de los seis metros».
Un regreso esperado
Con la ambición de la entidad que preside Carlos Resch de dar un paso adelante para luchar por la élite, Carró decidió que era el momento de volver a su ciudad natal. «Siento una ilusión inmensa. Volver al lugar que me vio crecer, a mi casa, es algo increíble y espero que todo salga genial. Después de 16 largos años en otras ciudades de España y otros países, vuelvo al pabellón San Francisco Javier. ¡Estoy de vuelta!», expuso el jugador en las redes sociales del club.
- Movistar Estudiantes - Leyma Básquet Coruña, en directo hoy Primera FEB: final del play off de ascenso a ACB en vivo | Tercer cuarto
- Leyma Básquet Coruña - Palencia, en directo hoy: partido de la Final Four de ascenso a ACB en vivo | Segundo cuarto
- Así te contamos el Liceo - Igualada, segundo partido de la final de la OK Liga
- 8-2 | El Liceo sirve caviar y champán en el primer paso hacia el título de OK Liga
- El Liceo saca las garras para certificar su presencia en las semifinales del 'play off'
- 3-4 | El Liceo, a la final de la OK Liga a base de galones y talento
- Liceo-Igualada: La batalla por la gloria de la OK Liga arranca en el Palacio de Riazor
- El Liceo busca el segundo golpe a la OK Liga frente a un Igualada sin red