Los precedentes modernos respaldan el sueño del Liceo: Quien vence los dos primeros partidos, gana la OK Liga por la vía rápida

La batalla por la OK Liga se traslada este fin de semana a Les Comes. Después de dos triunfos tan contundentes como brillantes del Liceo sobre el Igualada en el Palacio de los Deportes de Riazor, la final del play off del torneo doméstico se traslada a territorio catalán. Las baldosas arlequinadas juzgarán este viernes (19.00 horas) el tercer partido entre los hombres de Juan Copa y los de Marc Muntané, en la que los verdiblancos quieren sellar el título. Un triunfo les basta para reeditar el trofeo de la campaña 2021-22, la primera después de la restauración de las eliminatorias para decidir al campeón. El conjunto liceísta, más allá de sus dos primeros resultados en la presente temporada, tiene motivos para creer: en los cinco cursos que lleva instaurado el sistema, el equipo que ganó los dos primeros duelos fue campeón por la vía rápida.

El recuerdo del Reus

El Liceo reestrenó el sistema de play off por la puerta grande, con un contundente 3-0 contra el Reus para sumar la novena OK Liga a sus vitrinas nueve años después de la última. El equipo de Juan Copa solo necesitó tres duelos para imponerse, frente a un rival que, como el Igualada, también había dejado en la cuneta al Barcelona en unas semifinales decididas en cinco actos. Los coruñeses vencieron con claridad en las citas iniciales del Palacio de los Deportes, 5-1 y 5-2, gracias a la inspiración de César Carballeira, Roberto Di Bendetto, Maxi Oruste, Álex Rodríguez y Jordi Adroher, que se repartieron los diez goles que encarrilaron la eliminatoria. Aquella plantilla se plantó en el Palau d'Esports de Reus igual que esta pisará Les Comes: plena de moral, enfocada y sin confianzas. Consciente de que, para sentarse en el trono del hockey sobre patines español, debe jugar con el stick entre los dientes. Hace un lustro, goleó también a domicilio (2-5) con los tantos de Marc Grau, Álex Rodríguez, Dava Torres, Jordi Adroher y César Carballeira.

En las otras dos finales que disputó el conjunto colegial, las de los cursos 2022-23 y 2024-25, la moneda salió cruz, pero la resolución también fue veloz. El Barça, en ambas ocasiones, acabó con el cuadro verdiblanco con dos 3-0 que encaminó en el Palau y sentenció en Riazor en el tercer encuentro.

La única excepción

Hasta el momento, la única final de play off que no se decidió en las tres primeras fechas fue, curiosamente, la única en la que no ha estado el Liceo. En la campaña 2023-24, la escuadra liceísta quedó apeada de la carrera por el título en la penúltima ronda, frente a un Noia correoso que jugaba al ritmo del eterno Jordi Bargalló. La entidad coruñesa siguió por televisión la resolución del campeonato doméstico, en una última fase en la que el Barcelona se impuso en los choques inaugurales como local, pero el Noia fue capaz de forzar el cuarto partido en el Ateneu. No completó la remontada, pero se convirtió en el único equipo en desventaja que, por ahora, ha sido capaz de poner en jaque al favorito.