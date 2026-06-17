Caio Pacheco continuará en el Leyma Coruña la próxima temporada en Liga ACB: "Tiene la capacidad de echarse el equipo a la espalda cuando hace falta"

El Leyma Coruña avanza en la configuración de su plantilla de la próxima temporada en la Liga ACB. Después de confirmar la continuidad de Carles Marco en el banquillo y de sellar la presencia de Dino Radoncic al proyecto de la máxima categoría, el club trabaja en paralelo en el apartado de renovaciones y en el de nuevos fichajes. Una de las certezas que tiene la entidad naranja es que en la sala de máquinas seguirá uno de los cerebros artífices de la remontada heroica contra el Estudiantes en la final four del Coliseum: Caio Pacheco. El presidente del club, Pablo de Amallo, confirma este miércoles en una entrevista con LA OPINIÓN que el base brasileño será parte del plantel naranja el próximo curso.

"Caio Pacheco sigue en el Leyma Coruña", refrenda el directivo de la entidad naranja. "Es un jugador muy profesional. Tiene la capacidad de echarse el equipo a la espalda cuando hace falta, como se demostró en la final four con el triple que tira después de hacerle la finta a Garino", añade Pablo de Amallo, más que satisfecho con la aportación del base de Río Claro.

Caio Pacheco saluda a la afición en su llegada al Coliseum en la semifinal de la 'Final Four' / Casteleiro

El jugador tenía contrato para la próxima temporada, con opción de corte por ambas partes al final de este curso que acaba de concluir. La voluntad de Caio Pacheco y del club es continuar de la mano un curso más, con el objetivo de asentarse, de la mano, en la Liga ACB.

Los méritos de Caio Pacheco en el Leyma

El jugador paulista vivió a las órdenes de Carles Marco su mejor campaña como profesional. Promedió 11,5 puntos, 1,7 rebotes y 4,8 asistencias en un curso en el que se adaptó a la perfección al planteamiento y al ADN del proyecto. Además, se ha adaptado a la perfección a la ciudad. "Le encanta A Coruña. Decidió quedarse esta semana aquí hasta marcharse a la concentración de la selección de Brasil", señala el presidente del Básquet Coruña.

Caio Pacheco se eleva hacia el aro ante la mirada de Vrankic, Wintering y Borg en la semifinal de la 'Final Four' contra el Palencia en el Coliseum. / Casteleiro

Caio no solo fue un líder en la pista en momentos puntuales. Fue, además, el jugador más regular en un Leyma Coruña coral como pocos equipos en Primera FEB. Recibió con merecimiento el premio al mejor jugador de la temporada. Será su primera experiencia completa en la máxima categoría. Llegó a debutar en las filas del UCAM Murcia en la temporada 2020-21, pero apenas disputó tres encuentros.

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Picó piedra en Primera FEB durante cuatro temporadas. Se fogueó en el Betis, se consolidó en el Tizona Burgos, donde explotó antes de dar el salto a un Leyma Coruña en el que ha sido una figura capital para sellar el ascenso a la máxima categoría del baloncesto español.