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Baloncesto | Liga ACB

Danilo Brnovic también dice adiós al Leyma Coruña

El alero montenegrino abandona el club tras una temporada | Acompaña a Macachi Braz en el apartado de salidas

Danilo Brnovic posa con un balón en sus manos en el Coliseum.

Danilo Brnovic posa con un balón en sus manos en el Coliseum. / Iago López/Roller Agencia

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Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Leyma Coruña inició este miércoles la operación salida de los jugadores del curso pasado que no continuará la temporada que viene en el equipo tras lograr el ascenso a la Liga ACB. El club confirmó la salida de Macachi Braz y, ahora, anunció también el adiós de Danilo Brnovic. El alero montenegrino se marcha del equipo naranja después de una temporada en la que fue de más a menos, pero se mantuvo siempre como un comodín en la rotación.

Siguen Carles Marco, vuelve tras su trombosis Dino Radoncic y, como adelantó LA OPINIÓN en una entrevista con el presidente del Leyma Coruña, Pablo de Amallo, también renueva Caio Pacheco. Esa es la ruta de entrada a la que, ahora, siguen varias despedidas del proyecto de la campaña que acaba de finalizar. Danilo Brnovic es uno de los jugadores que no seguirán en la máxima categoría.

Aterrizó el pasado verano en A Coruña como un jugador de formación local que buscaba su primera temporada en la Primera FEB. Formado en las canteras de La Laguna Tenerife y en el Real Madrid, disputó los últimos cursos en las ligas de Montenegro y Bosnia y Herzegovina. Buscó en el Leyma un salto para su carrera, con el fin de asentarse en la categoría de plata del baloncesto español.

El rendimiento de Brnovic en Primera FEB

Danilo Brnovic arrancó el curso a las órdenes de Carles Marco como una joya por descubrir, tanto en el Leyma como, en general, en la competición. Cuajó buenas actuaciones en el primer tramo de la temporada, en el que demostró su efectividad en el tiro exterior y su gran capacidad de adaptación para rendir en el tres y en el cuatro. El alero de 25 años debutó endosándole 14 puntos al Gipuzkoa y no bajó de los dobles dígitos en las tres primeras jornadas.

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Un triple de Brnovic.

Un triple de Brnovic esta temporada. / Casteleiro

Poco a poco, hacia mitad de la temporada, comenzó a perder protagonismo, con cada vez menos minutos en la pista. Acabó con una participación residual en los cuartos de final del play off contra el Menorca y no jugó ningún minuto ante el Palencia y el Estudiantes en la Final Four. Eso sí, demostró su potencial en cada oportunidad que le brindó Carles Marco. Terminó el curso con promedios de 4,1 puntos y 1,6 rebotes.

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