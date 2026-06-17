El Leyma Coruña se despide de Macachi Braz

El Leyma Coruña ya ha puesto a funcionar la maquinaria para dar forma a su plantilla de la temporada que viene. Seguirá al frente del proyecto Carles Marco, que tendrá en sus filas a Dino Radoncic. Como adelantó LA OPINIÓN en una entrevista con el presidente del club, Pablo de Amallo, también contará con Caio Pacheco el próximo curso, en la Liga ACB. Mientras unos vuelven y otros se quedan, para continuar de naranja en el regreso a la Liga ACB dentro de apenas unos meses, comienza, también, la inevitable operación salida. La entidad naranja confirmó este miércoles el primer adiós de uno de los jugadores que formó parte del proyecto que consiguió el segundo ascenso del club a la máxima categoría del baloncesto español: Macachi Braz.

El jugador angoleño pone fin a su etapa en el Leyma Coruña tras una única temporada. Formado en la liga local de su país, llegó al conjunto coruñés tras un curso en el Galomar de la Primera División de Portugal. En A Coruña, no obstante, tuvo un peso residual en la pista. Participó en 22 partidos, promediando 5 minutos en la pista con unas cifras de 2,1 puntos y 1,1 rebotes. No participó en ninguno de los duelos del play off de ascenso ni en la Final Four.

Un valor en el vestuario

A pesar de su rol terciario, Braz fue en todo momento un activo valioso en el vestuario y muy valorado entre la afición del Leyma Coruña. Los entrenadores y sus compañeros no dejaron de destacar su implicación en los entrenamientos y su peso en un grupo que funcionó desde el primer día hasta el último como un engranaje perfecto. Nunca escatimó en esfuerzos en cada oportunidad que tuvo en la pista. Firmó sus mejores actuaciones contra el Palmer en la primera vuelta (10 puntos y 6 rebotes) y contra el Tizona Burgos en la segunda (9 puntos y un rebote).

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Macachi se marchó a la convocatoria de la selección de Angola, con la que el año pasado conquistó el AfroBasket, nada más sellar el ascenso naranja a la Liga ACB. No pudo despedirse en vivo de la afición en la fiesta del ascenso en la explanada de Riazor para acudir a la cita de su combinado nacional en la ventana FIBA de final de temporada.