Pablo de Amallo: "Hay jugadores que valen para la Liga ACB y otros que no, a pesar de que en Primera FEB sean estupendos"

¿Carles Marco firmó dos años o fue uno más uno?

No me gusta hablar de contratos. Carles tenía firmado por dos temporadas, pero la segunda condicionada si el equipo estaba en ACB. No hubo ninguna duda. Carles, incluso en el caso de no haber ascendido, creo que hubiese seguido, por lo que nos transmitía él y por las conversaciones que tuvimos.

¿Es un orgullo para el club que su entrenador sea también seleccionador nacional?

Sí, de hecho, está ya en la concentración en Zaragoza con la Sub 20.

Más allá de los conceptos de baloncesto, ¿qué le ha dado Carles Marco al equipo?

Es una forma de jugar. Todo el mundo se sorprendió con la dinámica de dos minutos y fuera. Es la misma con la que jugaba el París, donde estaba como segundo entrenador. La clave estuvo en conseguir el equilibrio entre la forma de juego que quería Carles y la plantilla que se fichó para este tipo de juego.

Siguiendo él, no va a cambiar el juego.

Eso habría que preguntárselo a él, qué plan tiene para la ACB. Supongo que querrá mantener su modo de jugar. No sé si por el tipo de juego de la liga, que no es igual que en Primera FEB, puede buscar algún cambio.

Primeras decisiones

¿Estaba apalabrada la continuidad de Radoncic?

A Radoncic se le fichó para cubrir a Yoanki Mencía. Tenía contrato hasta final de temporada. Sabíamos que era un gran jugador, evidentemente, pero nos sorprendió el equilibrio que tuvo en todas las facetas. Puede ser un buen jugador para la ACB. Adicionalmente, es cupo, que cada vez están más discutidos.

La sombra de las universidades de Estados Unidos complica el mercado de jugadores jóvenes formados aquí para clubes pequeños como el Leyma.

El mercado para la gente joven está un poco loco. Se están pagando barbaridades, que tardarían años en conseguir aquí. Ya hay cierto descontento con esta liga universitaria en Estados Unidos. Al final, se llegará a regular.

Muchos de esos jugadores que se van, tendrán que volver. ¿Es ese otro vivero en el que moverse?

Vuelven a España y a otras ligas de Europa. Turquía, Grecia, Alemania… Hay ligas que pagan mucho dinero también. Que vuelvan, porque no todos van a tener sitio en la NBA.

Hay jugadores cupo, como Dídac Cuevas, que se empeñan en demostrar que merecen otra oportunidad en ACB. ¿La tendrá en A Coruña?

No hablo de fichas ni de fichajes. Es una decisión que tiene tomar el cuerpo técnico. Se está hablando estos días de todo esto. Se irán anunciando según vayan sucediendo y llegando a buen puerto. Se habla con Dídac y con varios jugadores de la plantilla de esta temporada, pero es una decisión deportiva. Más allá de lo económico, es algo que van a decidir Charlie y Carles.

¿Qué les enseñó la primera temporada en ACB en cuanto a la planificación deportiva?

De los errores se aprende. Cuando yo llegué al club, en agosto, la plantilla ya estaba hecha y empezando la pretemporada. Yo no participé en su formación. La anterior directiva, de Roberto Cibeira, me decía que tuvieron muchos problemas para hacer la plantilla porque no quería venir ningún jugador al equipo recién ascendido. Hay ejemplos de fichajes que no se lograron, incluso pagando más dinero que los clubes en los que acabaron jugando. Fue complejo, pero se hizo lo que se pudo. Tuvimos muy mala suerte con las lesiones de Lima y Scrubb. La lesión al final de Thompkins, fichamos a Heurtel y también acaba tocado… Fue un cúmulo de circunstancias. Si no se hubiesen dado o si nosotros hubiésemos reaccionado de otra manera, igual hubiese acabado de otra manera. Ahora vamos a mirar hacia delante

¿Nota en los jugadores a los que llaman de fuera más receptividad?

Sí, ahora son más receptivos a nosotros. Los jugadores y los agentes ya nos conocen. Saben que somos un club serio, que paga puntualmente y trata bien a los jugadores. El boca a boca entre los propios jugadores, que dicen en A Coruña tratan muy bien, que es una ciudad fantástica y que tiene una afición maravillosa ayuda a abrir puertas.

Próximas operaciones

A veces hay jugadores a los que quieres con toda el alma por lo que acaban de hacer, pero hay que tomar decisiones duras.

Es así. Sabemos que hay jugadores que valen para esta liga y otros que no, a pesar de que en Primera FEB sean estupendos. Hay que tomar esas decisiones. Los que tienen que decidir quién sigue y quién no son Carles y Charlie.

Hace dos años siguieron ocho jugadores. ¿Serán menos en esta ocasión?

No os preocupéis porque en los próximos cuatro o cinco días sabréis cómo va a quedar. Evidentemente, no queremos volver a deshacer el equipo. Va a haber continuidad. De hecho, hay alguno que ya dijo que continúa.

Hay que guardar la esencia del equipo de este año.

En la ACB se juega diferente a Primera FEB. Más allá de eso, creemos que hay jugadores que tienen cosas que aportar. Se está hablando con ellos. En el momento en el que se cierren los acuerdos, lo comunicaremos.

¿Algunos tienen contrato?

Hay gente con contrato, pero la mayoría tienen cortes. El club puede cortarlos o ellos, por su parte, también podrían hacerlo si tienen una oferta mejor en otro sitio, o lo que sea. Son condiciones que hay que hacer, no solo por el jugador. Entran también los agentes. En los próximos días habrá comunicaciones.

La gente está inquieta por saber si Caio Pacheco va a continuar en el Leyma.

Como primicia, Caio va a seguir. No voy a decir más nombres.

Aparte de su nivel, ha sido uno de los líderes.

Es un jugador muy profesional. Es de los que tiene la capacidad de echarse el equipo a la espalda cuando hace falta, como se demostró en la Final Four con el triple que tira después de hacerle la finta a Garino.

Se ha convertido en un coruñés más. El otro día hasta fue a animar al Liceo.

Le encanta la ciudad. Decidió quedarse aquí desde que terminamos, hace una semana. Se va el lunes a la concentración de la selección de Brasil.

¿Hay algún fichaje cerrado de fuera?

Bueno, fichamos a Dino (se ríe). Actualmente no hay ninguno. De momento estamos en negociaciones con varios jugadores, en diferentes frentes abiertos, pero no tenemos ningún contacto cerrado fuera.

¿Primero deciden sobre los de casa?

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Estamos trabajando en paralelo. Las cosas de fuera son más complejas que las de casa. Estamos hablando con agentes y mirando varios jugadores. Charlie y Carles, aunque está en la concentración, están muy activos con el scouting.