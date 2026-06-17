Pablo de Amallo, presidente del Leyma Coruña: "Los jugadores y los agentes son más receptivos este año que en el primer ascenso a la Liga ACB"

Pablo de Amallo Corral (Ferrol, 1971) asumió la presidencia del Leyma Básquet Coruña a mitad de la temporada en la Liga ACB. En su primer curso entero en el cargo, logró pasar de la frustración del descenso a la euforia vivida en el Coliseum con el regreso heroico del equipo naranja a la máxima categoría. Con la segunda aventura del conjunto coruñés en la élite, repasa el camino ya recorrido y el que queda por recorrer para el proyecto que él comanda.

Cómo cambia todo en doce meses. Fue un año complicado y ahora todo el mundo está festejando.

Es mérito del equipo, sin ninguna duda, de la afición y del gran trabajo que hay detrás, por parte de todo el personal del club. Lo hemos conseguido, que era el objetivo que nos marcábamos la temporada pasada, dura por el descenso de ACB. Aquí estamos, preparados para una nueva temporada.

Con tanta curva, era complicado imaginarse este camino.

Realmente fue un tema bastante injusto, por decirlo de alguna manera. Después de perder solo cuatro partidos en la liga regular, no conseguir el ascenso directo nos dolió un poco. Al final se consiguió en la Final Four.

El equipo demostró ser bastante duro y tener carácter.

El de este año fue un equipo muy cohesionado. Hubo un gran ambiente entre los jugadores. Fue un equipo peleón, hizo un gran trabajo toda la temporada. Tanto la plantilla como el staff.

Conseguir los objetivos es importante, pero tener un grupo así da gusto. Uno se siente orgulloso.

Fue fácil trabajar con ellos. Jugadores que tenían mucha hambre de conseguir triunfos. Al final, le da alas al equipo. Consiguieron el objetivo marcado.

Cuando el equipo empezó a ganar por sistema, ¿se trasladó esa tranquilidad a su vida diaria?

Lo que vivimos en la directiva actual, cuando entramos en la segunda parte de la temporada en la Liga ACB, fue durísimo. Al final, fueron siete victorias. Desde que empezó mi mandato, creo que solo tres. Se hacen las semanas duras. Evidentemente, cuando las cosas van bien todo el mundo está más tranquilo. Todo sale de otra manera y se trabaja mejor, con menos presión. Ojalá podamos repetir la temporada que viene lo que hemos hecho en esta (se ríe).

Cambiaron todos los jugadores, las dinámicas e incluso la grada lo disfrutó mucho. ¿El club necesitaba que el ascenso fuese así?

Después de la debacle de la temporada en la ACB, con solamente siete victorias, el club necesitaba un cambio. Hicimos una apuesta muy fuerte, realmente hemos cambiado absolutamente todo el equipo. Nos salió bien con el trabajo de Carles Marco y del equipo. Y también por la afición, que está detrás y este año disfrutó y apoyó al equipo. Te vas a Menorca o a Melilla y ves camisetas naranjas en la grada. Es un orgullo para el club. Este año, a ver si conseguimos repetir y que disfruten.

¿Esa era la idea cuando ficharon a Carles?

Apostamos por un cambio radical de juego. Epi es un gran entrenador, no hay ninguna duda, pero Carles y él no tienen nada que ver en la forma de jugar. Cuando decidimos hacer el cambio de toda la plantilla y el cuerpo técnico, estuvimos mirando opciones en el mercado de entrenadores y la que más nos convenció, con la dirección deportiva de Charlie Uzal, fue la de Carles. Apostamos a esa carta y nos salió bien.

El año pasado se subió un poco en marcha a dirigir el proyecto. ¿Le llena más de orgullo que se haya producido el ascenso en este primer proyecto íntegramente suyo?

El proyecto no es mío. Yo estoy al frente de la directiva, como presidente, pero el proyecto es de todo el club. Hay una directiva de tras, un staff, el personal y un equipo que juega.

Pero el que toma las decisiones lo lleva al hombro.

Las decisiones las tomamos entre todos en la directiva. Cuando hay discrepancias tiene que haber uno que diga ‘hay que ir por aquí o por allí’, pero es mérito de todo el club.

Un año al frente del Leyma

¿Lo que ha pasado este año le reafirma en la decisión de asumir la presidencia?

Adopté un compromiso por cinco años y aquí estamos. Vamos a seguir peleando y remando por el equipo. Hay días que te levantes y dices ‘ya tenía pocas cosas que hacer y ahora tengo que atender esto’. Es cierto que detrás hay gente profesional en el club, que echan una mano. Es cierto que se le dedican muchas horas al club.

¿Compensa?

Al final, es un club deportivo. Para mí, es de alguna manera un movimiento social. Hay una afición detrás. Estamos metiendo 7.000 personas en la pista. Siempre es bonito ver que el proyecto que lideras tiene ese respaldo social y la gente lo sigue. Realmente, tiene sentido por ellos. Por otra parte, el club tiene sentido por la cantera y la base. Los chavales que están jugando al baloncesto todos los días. Buscamos hacer afición y conseguir que algún día sea una referencia y poder hacer un club sin tener que ir a fichar fuera.

¿La gente le dice algo por la calle o mantiene un perfil bajo?

Yo soy de perfil bajo. Alguna vez en una cafetería o en una terraza se te acerca alguien, pero esto no es fútbol (se ríe). Recibir ese apoyo siempre es bonito.

Cambiaron muchas cosas, pero tuvieron clara la continuidad de Charlie Uzal.

Cuando decidimos que asumiese la dirección deportiva, tuvimos una conversación él. Le dimos mando en plaza para poder construir el equipo con el entrenador. Tiene toda nuestra confianza y así vamos a seguir por el momento.

Pablo de Amallo, durante la entrevista en la redacción de LA OPINIÓN. / Gus de la Paz

¿Confiaron en él por ser de la casa?

Somos un club pequeño, humilde. El dinero es el que es, no podemos irnos por ahí a buscar. No hay nada mejor que tener a quien conoce la casa para ocupar este puesto. Conoce el club por dentro, lleva muchos años aquí. Sabe lo que podemos pensar de las decisiones que él tome. Creo que es bueno que haya un directo deportivo de la casa. Ojalá podamos tener todos los puestos con gente de aquí. Actualmente, los tenemos, todos son gente del club y de A Coruña. Mientras podamos, seguiremos así.

Hay presidentes más intervencionistas que otros. ¿Usted, por ahora, prefiere delegar?

Hay decisiones que toman los profesionales del club y otras que siempre escalan y hay que tomarlas en el seno de la directiva o yo, personalmente. Intentamos que el club sea cada vez más profesional y que no dependa de la intervención de un presidente. Que a la junta vayan los asuntos realmente importantes, que necesiten una decisión colegiada y consensuada. El día a día, deberían ser capaz de resolverlo los profesionales del club.

Cómo vivió el ascenso del Leyma

En la Final Four, hay un momento que le enfocan en la retransmisión en el palco y no estaba pasando bien.

No he visto la imagen, pero sí que me la han comentado varias personas (se ríe). Cuando faltaban cinco minutos no las tenía todas conmigo.

¿Cuándo empezó a creer?

A dos minutos nos pusimos a cinco puntos. Ahí ya dije “es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas”, como se vio. La cosa se fue animando y en el otro lado del palco comenzaba a bajar. Esto es deporte y se consiguió. El equipo lo hizo estupendamente. Carles dijo en su momento “el partido está perdido, ¿nos ponemos a llorar o nos echamos el equipo a la espalda?”

No pensó que mejor hubiese sido mejor lo hiciesen algo más fácil

Un poquito menos de emoción hubiese estado bien. Fue un partido cardíaco, brutal. Tanto el final del partido en el tiempo reglamentario, como al ponernos por delante nada más empezar la prórroga. Las canastas de Jorgensen, los ocho puntos se empiezan a reducir, se ponen a tres…

Por el guion, era el resumen de toda la temporada y ninguno de los presentes en el Coliseum lo va a olvidar.

Le dije a la presidenta de la Federación que este formato está muy bien para los aficionados, pero para los directivos, es de infarto. Te lo juegas todo en dos días. Es el formato que escogieron y con lo que nos tocó lidiar. Este año, a otra cosa.

¿Acoger la Final Four valió la pena?

Valió por el hecho de jugarla en casa. A Carles le dije en su día que era un arma de doble filo. Al jugar fuera tendrían presión, pero al hacerlo en casa, creo que es mayor. Juegan ante la afición, quieren hacerlo bien y se presionan más. Yo este año al equipo le he visto mejores partidos fuera que en el Coliseum. Ellos querían jugar la Final Four en casa. Las otras opciones de la Federación eran Palencia y Oviedo. No querían ir a esas pistas y decidimos dar el paso y solicitar organizarla aquí.

¿Le dio tiempo a celebrar el ascenso?

Celebré con los jugadores, el staff y todo el club el domingo, después del partido. Luego empezó la vorágine institucional en Ayuntamiento, Xunta… Fue sobre todo esa noche.

¿Temió que el equipo no se levantase tras las derrotas ante el Obradoiro?

No tuve esa duda en ningún momento. Al saber cómo con los jugadores y al hablar con ellos, ves que son muy competitivos. Como decía Caio, tienen hambre. Ellos querían el ascenso y no bajaron los brazos nunca. Pelearon hasta el final.

¿Todo bien con el Obradoiro a nivel institucional tras el roce al final del derbi?

Eso fue la tensión del partido. No le doy mayor importancia. Yo estuve hablando con Raúl [López] y con Héctor [Galán], el gerente general del Obradoiro, y la relación sigue siendo estupenda. Raúl estuvo en la Final Four, contra Palencia y Estudiantes. La relación es buena. Fueron dos derbis en la temporada y en esta tendremos cuatro, con Obradoiro y Breogán.

Usted vivió los años 80 y 90, con tres equipos gallegos en la Liga ACB. ¿Siente ese hormigueo?

Recuerdo ir a Lugo y a Ourense cuando el Clesa Ferrol estaba en ACB. Son recuerdos bonitos de aquellos derbis. La afición del Breogán creo que es más dura que la del Obradoiro, pero hay que ir a jugar allí.

El proyecto del Leyma en la Liga ACB

¿Es posible asentar al Leyma en la ACB?

Hay que intentarlo. El objetivo de este año es la permanencia. Lo que venga a mayores, si viene, vendrá. Si no, la meta es mantener al equipo en la Liga ACB.

¿Y a medio plazo?

Todo pasa por esta temporada. Si conseguimos mantenernos esta temporada, es un paso. Para la siguiente, nos volveríamos a plantear el mismo objetivo reforzando al equipo e iríamos poco a poco haciéndolo crecer.

La oportunidad está ahí con más 5.000 aficionados en las gradas todos los días, un apoyo de patrocinadores al alza y una cantera que sube.

La ACB es la segunda mejor liga del mundo. No voy a hablar de presupuestos porque todavía lo estamos construyendo, no lo tenemos listo. Las diferencias presupuestarias en esta liga son elevadas. Hay seis o siete equipos con presupuestos brutales y luego estamos los del furgón de cola, que somos más humildes para una liga como la ACB. Si consigues dar con las teclas adecuadas y que el equipo esté cohesionado, se puede optar a la permanencia. Pero es una liga muy dura.

¿En torno a qué cifras rondará?

Será más o menos el presupuesto que tuvimos el año anterior en la ACB. Entre cinco y seis millones de euros. Intentaremos superarlo haciendo lo que se pueda, pero estará en torno a eso. Todavía estamos hablando con patrocinadores e instituciones. Los abonados son fundamentales. La mayor parte de los ingresos viene de los abonos. Hago un llamamiento a los abonados para que sigan. Llevamos ya 1.500 abonados. Si seguimos a este ritmo no tendremos problema, pero que la gente no se despiste y renueve.

Uno de los grandes triunfos es que ya no se duda de que tienen que jugar en el Coliseum. Hasta hace poco había el temor a que no llegasen los abonados.

En A Coruña no hay otra instalación que cumpla los requisitos. El Coliseum es la única opción. En cuanto al convenio con IMCE, todavía no lo tenemos firmado. Por el apoyo que nos ha brindado la alcaldesa, supongo que no habrá problema.

Pablo de Amallo posa junto a una canasta en la Plaza de Pontevedra. / Gus de la Paz.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Este viernes tenemos que confirmar la plaza, para decir que queremos jugar en la Liga ACB. Ya empezamos con la auditoría, estamos trabajando en ella. El 15 de julio es la fecha tope para tener toda la documentación preparada y pagar el valor de la participación. Son 525.000 euros más el IVA, para ser exactos.

¿La ampliación de capital es obligatoria en caso de permanencia?

Hay un valor de la participación que fija el Consejo Superior de Deportes y va variando cada año. Para este año en concreto son 2,1 millones de euros. La Liga ACB te permite aplazarlo en cuatro temporadas. Te lo dividen y se paga cada temporada. Este año se va a abonar con los fondos del club, no será necesario ningún tipo de endeudamiento ni ampliación de capital. Cuando yo hablé de la ampliación de capital, fue para darle solvencia. El club tendrá que pagar 2,1 millones si conseguimos consolidarnos. Es un dinero que va a salir de las arcas del club y que no van a retornar hasta que volvamos a descender a Primera FEB. Para un club como el nuestro, es un esfuerzo económico alto. Por eso se habló de la ampliación de capital, pero no es nada urgente. No soy yo quien la tiene que aprobar, sino la junta de accionistas. Yo solo puedo lanzar la propuesta.

¿Era un requisito de la liga?

No. La ACB te pide la solvencia económica y el patrimonio. Verifican que tienes solvencia para jugar en esa liga, que tiene un presupuesto mínimo, y que no tienes deudas con jugadores, Federación, Seguridad Social, Hacienda… Comprueban que el club está saneado, es el requisito que piden. Luego, está el valor de la participación. Es una garantía por si mañana el club tiene algún problema y no puede pagar a los jugadores. Estaría ahí ese fondo para pagar las deudas que pudiese tener el club.

La plantilla y el mercado del Leyma

¿Carles Marco firmó dos años o fue uno más uno?

No me gusta hablar de contratos. Carles tenía firmado por dos temporadas, pero la segunda condicionada si el equipo estaba en ACB. No hubo ninguna duda. Carles, incluso en el caso de no haber ascendido, creo que hubiese seguido, por lo que nos transmitía él y por las conversaciones que tuvimos.

¿Es un orgullo para el club que su entrenador sea también seleccionador nacional?

Sí, de hecho, está ya en la concentración en Zaragoza con la Sub 20.

Más allá de los conceptos de baloncesto, ¿qué le ha dado Carles Marco al equipo?

Es una forma de jugar. Todo el mundo se sorprendió con la dinámica de dos minutos y fuera. Es la misma con la que jugaba el París, donde estaba como segundo entrenador. La clave estuvo en conseguir el equilibrio entre la forma de juego que quería Carles y la plantilla que se fichó para este tipo de juego.

Siguiendo él, no va a cambiar el juego.

Eso habría que preguntárselo a él, qué plan tiene para la ACB. Supongo que querrá mantener su modo de jugar. No sé si por el tipo de juego de la liga, que no es igual que en Primera FEB, puede buscar algún cambio.

El presidente del Leyma Coruña, durante la entrevista. / Gus de la Paz

¿Estaba apalabrada la continuidad de Radoncic?

A Radoncic se le fichó para cubrir a Yoanki Mencía. Tenía contrato hasta final de temporada. Sabíamos que era un gran jugador, evidentemente, pero nos sorprendió el equilibrio que tuvo en todas las facetas. Puede ser un buen jugador para la ACB. Adicionalmente, es cupo, que cada vez están más discutidos.

La sombra de las universidades de Estados Unidos complica el mercado de jugadores jóvenes formados aquí para clubes pequeños como el Leyma.

El mercado para la gente joven está un poco loco. Se están pagando barbaridades, que tardarían años en conseguir aquí. Ya hay cierto descontento con esta liga universitaria en Estados Unidos. Al final, se llegará a regular.

Muchos de esos jugadores que se van, tendrán que volver. ¿Es ese otro vivero en el que moverse?

Vuelven a España y a otras ligas de Europa. Turquía, Grecia, Alemania… Hay ligas que pagan mucho dinero también. Que vuelvan, porque no todos van a tener sitio en la NBA.

Hay jugadores cupo, como Dídac Cuevas, que se empeñan en demostrar que merecen otra oportunidad en ACB. ¿La tendrá en A Coruña?

No hablo de fichas ni de fichajes. Es una decisión que tiene tomar el cuerpo técnico. Se está hablando estos días de todo esto. Se irán anunciando según vayan sucediendo y llegando a buen puerto. Se habla con Dídac y con varios jugadores de la plantilla de esta temporada, pero es una decisión deportiva. Más allá de lo económico, es algo que van a decidir Charlie y Carles.

¿Qué les enseñó la primera temporada en ACB en cuanto a la planificación deportiva?

De los errores se aprende. Cuando yo llegué al club, en agosto, la plantilla ya estaba hecha y empezando la pretemporada. Yo no participé en su formación. La anterior directiva, de Roberto Cibeira, me decía que tuvieron muchos problemas para hacer la plantilla porque no quería venir ningún jugador al equipo recién ascendido. Hay ejemplos de fichajes que no se lograron, incluso pagando más dinero que los clubes en los que acabaron jugando. Fue complejo, pero se hizo lo que se pudo. Tuvimos muy mala suerte con las lesiones de Lima y Scrubb. La lesión al final de Thompkins, fichamos a Heurtel y también acaba tocado… Fue un cúmulo de circunstancias. Si no se hubiesen dado o si nosotros hubiésemos reaccionado de otra manera, igual hubiese acabado de otra manera. Ahora vamos a mirar hacia delante

¿Nota en los jugadores a los que llaman de fuera más receptividad?

Sí, ahora son más receptivos a nosotros. Los jugadores y los agentes ya nos conocen. Saben que somos un club serio, que paga puntualmente y trata bien a los jugadores. El boca a boca entre los propios jugadores, que dicen en A Coruña tratan muy bien, que es una ciudad fantástica y que tiene una afición maravillosa ayuda a abrir puertas.

Renovaciones

A veces hay jugadores a los que quieres con toda el alma por lo que acaban de hacer, pero hay que tomar decisiones duras.

Es así. Sabemos que hay jugadores que valen para esta liga y otros que no, a pesar de que en Primera FEB sean estupendos. Hay que tomar esas decisiones. Los que tienen que decidir quién sigue y quién no son Carles y Charlie.

Hace dos años siguieron ocho jugadores. ¿Serán menos en esta ocasión?

No os preocupéis porque en los próximos cuatro o cinco días sabréis cómo va a quedar. Evidentemente, no queremos volver a deshacer el equipo. Va a haber continuidad. De hecho, hay alguno que ya dijo que continúa.

Hay que guardar la esencia del equipo de este año.

En la ACB se juega diferente a Primera FEB. Más allá de eso, creemos que hay jugadores que tienen cosas que aportar. Se está hablando con ellos. En el momento en el que se cierren los acuerdos, lo comunicaremos.

¿Algunos tienen contrato?

Hay gente con contrato, pero la mayoría tienen cortes. El club puede cortarlos o ellos, por su parte, también podrían hacerlo si tienen una oferta mejor en otro sitio, o lo que sea. Son condiciones que hay que hacer, no solo por el jugador. Entran también los agentes. En los próximos días habrá comunicaciones.

La gente está inquieta por saber si Caio Pacheco va a continuar en el Leyma.

Como primicia, Caio va a seguir. No voy a decir más nombres.

Aparte de su nivel, ha sido uno de los líderes.

Es un jugador muy profesional. Es de los que tiene la capacidad de echarse el equipo a la espalda cuando hace falta, como se demostró en la Final Four con el triple que tira después de hacerle la finta a Garino.

Se ha convertido en un coruñés más. El otro día hasta fue a animar al Liceo.

Le encanta la ciudad. Decidió quedarse aquí desde que terminamos, hace una semana. Se va el lunes a la concentración de la selección de Brasil.

¿Hay algún fichaje cerrado de fuera?

Bueno, fichamos a Dino (se ríe). Actualmente no hay ninguno. De momento estamos en negociaciones con varios jugadores, en diferentes frentes abiertos, pero no tenemos ningún contacto cerrado fuera.

¿Primero deciden sobre los de casa?

Estamos trabajando en paralelo. Las cosas de fuera son más complejas que las de casa. Estamos hablando con agentes y mirando varios jugadores. Charlie y Carles, aunque está en la concentración, están muy activos con el scouting.

Cantera y equipo femenino

En su regreso a la ACB hay una novedad, que es la Liga U22. ¿El club se plantea hacer un equipo para esa competición?

No. El club este año se va a centrar en consolidar al equipo en la Liga ACB. No vamos a meternos con los sub 22. Primero, porque es un esfuerzo presupuestario muy grande. Es una liga que está muy bien para los equipos grandes, que tienen canteras muy formadas y les puede resultar más o menos sencillo. Nosotros tendríamos que ir a fichar a otros clubes y al mercado. Eso, al final, para nosotros no es viable presupuestariamente. El Consejo Superior de Deportes subvenciona una parte, pero no los salarios, que es el grueso.

¿Cómo puede ayudar el asentamiento dele quipo en ACB a elevar la formación de la cantera del club?

Cuanto más nivel deportivo tenga el primer equipo, más afición se genera y más gente se interesará en meterse en los equipos de cantera. El baloncesto no es como el fútbol. Aquí se junta la habilidad de los chavales con la estatura, es un tema más complejo. La gente que consigue despuntar en las canteras, es cuestión de trabajo. Consigues la técnica, pero si mides 1,60, difícilmente podrás hacer algo en el mundo del baloncesto. Nosotros estamos trabajando en eso. Apostamos fielmente por la cantera y tenemos a Rubén Vázquez como director de la cantera. Hay un grupo de once o doce entrenadores de plantillas, más los voluntarios. Un montón de equipos, cada vez mejor posicionados. Juegan campeonatos gallegos y de España. Vamos poco a poco, esto no se consigue en un año ni en dos. Son chavales muy jóvenes, con mucho recorrido por delante.

El equipo femenino está llamando a la puerta de Liga Femenina 2.

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Sí, estamos ahí. Este año jugamos el campeonato de España de cadetes. También estamos apostando por el femenino. En A Coruña ya tenemos a Maristas en Liga Challenge. Están el Baxi Ferrol, el Celta, el Ensino en Lugo… Muchos equipos gallegos y ojalá el Básquet Coruña llegue algún día a estar junto a ellos.