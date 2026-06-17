Pablo de Amallo, sobre el proyecto del Leyma en la Liga ACB: "Este año no será necesaria la ampliación de capital""

¿Es posible asentar al Leyma en la ACB?

Hay que intentarlo. El objetivo de este año es la permanencia. Lo que venga a mayores, si viene, vendrá. Si no, la meta es mantener al equipo en la Liga ACB.

¿Y a medio plazo?

Todo pasa por esta temporada. Si conseguimos mantenernos esta temporada, es un paso. Para la siguiente, nos volveríamos a plantear el mismo objetivo reforzando al equipo e iríamos poco a poco haciéndolo crecer.

La oportunidad está ahí con más 5.000 aficionados en las gradas todos los días, un apoyo de patrocinadores al alza y una cantera que sube.

La ACB es la segunda mejor liga del mundo. No voy a hablar de presupuestos porque todavía lo estamos construyendo, no lo tenemos listo. Las diferencias presupuestarias en esta liga son elevadas. Hay seis o siete equipos con presupuestos brutales y luego estamos los del furgón de cola, que somos más humildes para una liga como la ACB. Si consigues dar con las teclas adecuadas y que el equipo esté cohesionado, se puede optar a la permanencia. Pero es una liga muy dura.

¿En torno a qué cifras rondará?

Será más o menos el presupuesto que tuvimos el año anterior en la ACB. Entre cinco y seis millones de euros. Intentaremos superarlo haciendo lo que se pueda, pero estará en torno a eso. Todavía estamos hablando con patrocinadores e instituciones. Los abonados son fundamentales. La mayor parte de los ingresos viene de los abonos. Hago un llamamiento a los abonados para que sigan. Llevamos ya 1.500 abonados. Si seguimos a este ritmo no tendremos problema, pero que la gente no se despiste y renueve.

Uno de los grandes triunfos es que ya no se duda de que tienen que jugar en el Coliseum. Hasta hace poco había el temor a que no llegasen los abonados.

En A Coruña no hay otra instalación que cumpla los requisitos. El Coliseum es la única opción. En cuanto al convenio con IMCE, todavía no lo tenemos firmado. Por el apoyo que nos ha brindado la alcaldesa, supongo que no habrá problema.

¿Cuáles son los próximos pasos?

Este viernes tenemos que confirmar la plaza, para decir que queremos jugar en la Liga ACB. Ya empezamos con la auditoría, estamos trabajando en ella. El 15 de julio es la fecha tope para tener toda la documentación preparada y pagar el valor de la participación. Son 525.000 euros más el IVA, para ser exactos.

¿La ampliación de capital es obligatoria en caso de permanencia?

Hay un valor de la participación que fija el Consejo Superior de Deportes y va variando cada año. Para este año en concreto son 2,1 millones de euros. La Liga ACB te permite aplazarlo en cuatro temporadas. Te lo dividen y se paga cada temporada. Este año se va a abonar con los fondos del club, no será necesario ningún tipo de endeudamiento ni ampliación de capital. Cuando yo hablé de la ampliación de capital, fue para darle solvencia. El club tendrá que pagar 2,1 millones si conseguimos consolidarnos. Es un dinero que va a salir de las arcas del club y que no van a retornar hasta que volvamos a descender a Primera FEB. Para un club como el nuestro, es un esfuerzo económico alto. Por eso se habló de la ampliación de capital, pero no es nada urgente. No soy yo quien la tiene que aprobar, sino la junta de accionistas. Yo solo puedo lanzar la propuesta.

¿Era un requisito de la liga?

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No. La ACB te pide la solvencia económica y el patrimonio. Verifican que tienes solvencia para jugar en esa liga, que tiene un presupuesto mínimo, y que no tienes deudas con jugadores, Federación, Seguridad Social, Hacienda… Comprueban que el club está saneado, es el requisito que piden. Luego, está el valor de la participación. Es una garantía por si mañana el club tiene algún problema y no puede pagar a los jugadores. Estaría ahí ese fondo para pagar las deudas que pudiese tener el club.