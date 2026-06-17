El talento de Xabi Barreto llega al OAR Coruña para la próxima temporada en Plata

El Attica 21 Hotels OAR Coruña no pierde el tiempo en la confección de su ambiciosa plantilla para la próxima temporada en la División de Honor Plata. El equipo coruñés renovó a una buena parte de los jugadores que el curso pasado se quedaron a un paso de disputar la fase de ascenso a la Liga Asobal y se ha reforzado con perfiles llamados a elevar el techo competitivo un grado más. Jugadores con experiencia en la dos máximas categorías, como los coruñeses Ángel Iglesias y Gonzalo Carró, se sumaron con esa intención a la plantilla que comanda Nando González. Ahora, el último en subirse al barco es otro talento que el curso pasado brilló en la élite: Xabi Barreto.

El extremo izquierdo de 22 años llega al OAR procedente del Eón Horneo Alicante, en el que ha militado en las tres últimas temporadas. El jugador guipuzcoano se formó en la cantera del Bidasoa Irún, uno de los clubes históricos del balonmano nacional. Su padre, Javier Barreto, es una leyenda en el conjunto irundarra, con el que se proclamó campeón de Liga, de Copa y de Europa en los años 90. En los tres últimos cursos Xabi creció a pasos agigantados en las filas del equipo alicantino, con el que vivió en la temporada 2024-25 el primer ascenso de su historia a Asobal.

Las cifras de Xabi Barreto

En su primera temporada en la Liga Asobal, Xabi Barreto sumó 97 en 30 encuentros en las filas del Horneo Alicante. Fue uno de los pesos pesados de un proyecto que no solo logró la permanencia en su debut en la élite, sino que lo hizo de forma holgada. Terminó noveno, con un amplio margen sobre el descenso y acarició las semifinales de la Copa del Rey.

Tras demostrar su capacidad en la máxima categoría, baja un peldaño para reforzar al OAR y coincidir con otro viejo conocido. Javi Rodríguez, que aterrizó en el equipo coruñés a mitad de la temporada pasada y que ya confirmó su continuidad en la próxima, compartió vestuario con Barreto en la escuadra alicantina.

El proyecto del OAR

El Attica 21 Hotels OAR Coruña empieza a dar una forma cada vez más reconocible al plantel de la nueva temporada 2026-27. La entidad confirmó ya las renovaciones de Álex Chan, Álex Conde, Álex Malid, Diego Martínez, Diogo Freitas, Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada y los guardametas Israel Marín y Mile Mijuskovic.

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En el apartado de fichajes, cuenta ya con cinco incorporaciones nuevas de cara al próximo curso: el central Sergio Tobes, el lateral derecho Jacob Díaz, el extremo derecho Ángel Iglesias, el pivote Gonzalo Carró y el propio extremo izquierdo Xabi Barreto.