Así vivió el presidente del Leyma Coruña, Pablo de Amallo, el ascenso a la Liga ACB: "Fue un partido cardíaco"

En la Final Four, hay un momento que le enfocan en la retransmisión en el palco y no estaba pasando bien.

No he visto la imagen, pero sí que me la han comentado varias personas (se ríe). Cuando faltaban cinco minutos no las tenía todas conmigo.

¿Cuándo empezó a creer?

A dos minutos nos pusimos a cinco puntos. Ahí ya dije “es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas”, como se vio. La cosa se fue animando y en el otro lado del palco comenzaba a bajar. Esto es deporte y se consiguió. El equipo lo hizo estupendamente. Carles dijo en su momento “el partido está perdido, ¿nos ponemos a llorar o nos echamos el equipo a la espalda?”

No pensó que mejor hubiese sido mejor lo hiciesen algo más fácil

Un poquito menos de emoción hubiese estado bien. Fue un partido cardíaco, brutal. Tanto el final del partido en el tiempo reglamentario, como al ponernos por delante nada más empezar la prórroga. Las canastas de Jorgensen, los ocho puntos se empiezan a reducir, se ponen a tres…

Por el guion, era el resumen de toda la temporada y ninguno de los presentes en el Coliseum lo va a olvidar.

Le dije a la presidenta de la Federación que este formato está muy bien para los aficionados, pero para los directivos, es de infarto. Te lo juegas todo en dos días. Es el formato que escogieron y con lo que nos tocó lidiar. Este año, a otra cosa.

¿Acoger la Final Four valió la pena?

Valió por el hecho de jugarla en casa. A Carles le dije en su día que era un arma de doble filo. Al jugar fuera tendrían presión, pero al hacerlo en casa, creo que es mayor. Juegan ante la afición, quieren hacerlo bien y se presionan más. Yo este año al equipo le he visto mejores partidos fuera que en el Coliseum. Ellos querían jugar la Final Four en casa. Las otras opciones de la Federación eran Palencia y Oviedo. No querían ir a esas pistas y decidimos dar el paso y solicitar organizarla aquí.

¿Le dio tiempo a celebrar el ascenso?

Celebré con los jugadores, el staff y todo el club el domingo, después del partido. Luego empezó la vorágine institucional en Ayuntamiento, Xunta… Fue sobre todo esa noche.

¿Temió que el equipo no se levantase tras las derrotas ante el Obradoiro?

No tuve esa duda en ningún momento. Al saber cómo son los jugadores y al hablar con ellos, ves que son muy competitivos. Como decía Caio, tienen hambre. Ellos querían el ascenso y no bajaron los brazos nunca. Pelearon hasta el final.

¿Todo bien con el Obradoiro a nivel institucional tras el roce al final del derbi?

Eso fue la tensión del partido. No le doy mayor importancia. Yo estuve hablando con Raúl [López] y con Héctor [Galán], el gerente general del Obradoiro, y la relación sigue siendo estupenda. Raúl estuvo en la Final Four, contra Palencia y Estudiantes. La relación es buena. Fueron dos derbis en la temporada y en esta tendremos cuatro, con Obradoiro y Breogán.

Usted vivió los años 80 y 90, con tres equipos gallegos en la Liga ACB. ¿Siente ese hormigueo?

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Recuerdo ir a Lugo y a Ourense cuando el Clesa Ferrol estaba en ACB. Son recuerdos bonitos de aquellos derbis. La afición del Breogán creo que es más dura que la del Obradoiro, pero hay que ir a jugar allí.