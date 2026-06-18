Alonzo Verge regresa al Leyma Coruña en Liga ACB tras una temporada brillante en Alemania

El Leyma Coruña confirmó este jueves el regreso de Alonzo Verge. El base estadounidense de 27 años, que pasó por el club al final de la temporada 2024-25 en Liga ACB, se convierte en el primer fichaje para el nuevo curso en la máxima categoría. El de Illinois regresa a A Coruña después de una temporada sobresaliente en el Rasta Vechta de Alemania. Promedió 18,2 puntos por partido y fue uno de los jugadores más notorios de la competición germana. Se suma a las filas del proyecto que comanda Carles Marco. Compartirá vestuario con Dino Radoncic, Caio Pacheco y Guillem Jou, que ya han confirmado su renovación para el nuevo curso en la élite.

Alonzo Verge llegó a A Coruña el curso pasado con todo el pescado vendido. Con el descenso a Primera FEB ya consumado, el club dejó salir a su estrella, Brandon Taylor, rumbo a la Virtus Bolonia. Su lugar en la rotación de Diego Epifanio lo ocupó Alonzo Verge. El norteamericano aterrizó en el Leyma como un anotador feroz. Promedió 28 puntos por partido en el Balisekir de la segunda división de Turquía. En el Leyma, a pesar de ser un recién llegado y de no poder celebrar ningún triunfo, dejó señas de su capacidad para anotar y asistir.

Alonzo Verge Jr., en el Leyma Coruña-Morabanc Andorra del curso pasado en ACB. / Iago López

Verge no siguió en el proyecto naranja, que renovó a todas sus piezas para comenzar de cero en Primera FEB y encontró en Alemania un escaparate donde seguir exponiendo sus virtudes. Fue uno de los jugadores mejor valorados y sus cifras ofensivas hablan por sí solas. 18,2 puntos, 3,6 rebotes y 6,5 asistencias por partido en un equipo, el germano, que disputó los play offs de su liga y compitió, también, en la FIBA Europe Cup. Nacido en Illinois y formado en los Arizona State Sun Devils y en los Nebraska Cornhuskers, ocupa, así, la primera de las dos plazas de extracomunitarios que tiene el equipo. Es estadounidense y, a pesar de llevar ya cuatro años en ligas europeas, no tiene un pasaporte comunitario.

Cuarta pieza del proyecto del Leyma

Alonzo Verge regresa a A Coruña para integrar a un Leyma que empieza a ganar una forma cada vez más reconocible. Son cuatro ya las fichas que tiene de cara a su plantilla, que deberá llegar a la docena. Tres son renovaciones. Dino Radoncic sigue tras la trombosis que le impidió jugar en el último tercio de temporada. Caio Pacheco también se suma al proyecto y vivirá en el Coliseum su primera oportunidad en condiciones en la Liga ACB tras ser uno de los comandantes del ascenso. Guillem Jou, el capitán, volverá de naranja a una máxima categoría en la que ya se asentó en su etapa en el Manresa.

En el apartado de salidas, el club ya anunció las despedidas de Mus Barro, Danilo Brnovic y Macachi Braz. En los próximos días completará el listado de jugadores que abandonan la disciplina tras consumar el ascenso.