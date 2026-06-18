El Compañía de María presenta su torneo internacional de hockey sobre patines

A Coruña vive un fin de semana de emociones fuertes vinculadas al hockey sobre patines. Mientras cuenta las horas para poder celebrar el noveno título de OK Liga del Liceo, la cantera coruñesa afronta una de sus citas más especiales del año. El Compañía de María presentó la decimosexta edición de su torneo internacional, que se disputa este fin de semana en el pabellón del colegio, desde este viernes hasta este domingo. Participan nueve clubes, con presencia de representante españoles y portugueses en categorías juvenil, infantil, alevín, benjamín y mini. Este viernes (21.15 horas) el equipo sénior del CDM disputará un partido de exhibición.

El club coruñés dio a conocer este jueves en la cervecería La Estrella el cartel de participantes de un torneo que siempre reúne a algunas de las mejores canteras gallegas, españolas y europeas. En el acto participaron el presidente del Compañía de María, José Luis Otero, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, la directora territorial de de la Consellería de Deportes, María del Mar Ferreiro, y la presidenta de la Federación Gallega de Patinaje, María Jesús Vázquez.

El torneo internacional de Compañía de María

La competición que organiza el Compañía de María tiene carácter lúdico, pero también es un escaparate que refleja los progresos de la base de hockey sobre patines. En esta ocasión serán nueve los conjuntos participantes. El propio CDM ejerce de anfitrión en una cita en la que compiten otros equipos coruñeses como el Liceo, el Dominicos y el Riazor. La delegación gallega la completan el Narón y el Cíes. Desde Cataluña llega el Cerdanyola y e desde Castilla y León viaja la Ponferradina. El Infantes de Sagres portugués completa el cuadro de participantes como el único conjunto extranjero.

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Nueve clubes y tres jornadas repletas de partidos de hockey sobre patines que buscan dar cuenta de la buena salud del deporte de base y ofrecer un fin de semana de comunión, emoción y valores deportivos en el pabellón del colegio Compañía de María.