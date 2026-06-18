Guillem Jou renueva con el Leyma Coruña y será el capitán en Liga ACB

El Leyma Coruña no tendrá que buscar un nuevo capitán para su plantilla de la próxima temporada en la Liga ACB. Guillem Jou continuará en el proyecto naranja tras sellar el ascenso y será uno de los pesos pesados del vestuario naranja en la élite. El club confirmó este jueves la continuidad del alero catalán, que llegó hace un año procedente del Manresa, en el que jugó toda su vida. Ahora, volverá a medirse a su exequipo en el Nou Congost defendiendo los colores de la escuadra coruñesa. Es el segundo jugador cupo del plantel, tras la continuidad ya confirmada de Dino Radoncic, y el tercero de los rostros revelados en el plantel de Carles Marco, tras el de Caio Pacheco.

"Desde el primer día me sentí muy cómodo con el equipo. Aunque éramos todos jugadores nuevos, y sí es cierto que había unos cuantos que habían jugado juntos, era un equipo totalmente nuevo. Estoy muy contento de haber venido aquí, a este club y a esta ciudad", comentó Guillem Jou en una entrevista en LA OPINIÓN sobre su decisión de salir de Manresa y recalar en el Leyma Coruña.

El alero de Badalona, establecido durante años en la Liga ACB, salió de su zona de confort al marcarse del club de su vida y encontró A Coruña y en Primera FEB y lugar en el que mostrar sus virtudes. Un líder dentro y fuera de la pista, con recursos en el tiro exterior y un esfuerzo irrenunciable, tanto en ataque como en defensa. Jou fue el jugador con más titularidades en los quintetos de Carles Marco y concluyó la liga con 7,1 puntos, 3,9 rebotes y una asistencia de media.

Un cupo con experiencia en Liga ACB

Guillem Jou no es solo una pieza valiosa en el plantel que obró el ascenso. Es, también, una ficha clave en la confección del proyecto con el que el Leyma Coruña buscará consolidarse en la Liga ACB. El jugador de 28 años cuenta con siete temporadas de experiencia en la máxima categoría. Debutó en 2017 y, tras el descenso del Manresa, se asentó con el conjunto catalán en LEB Oro. Lo ayudó a recuperar la categoría en apenas un año, una hazaña que ha repetido en A Coruña, y, desde entonces, se estableció con solvencia en la élite.

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Guillem Jou entra a canasta en un partido esta temporada. / Casteleiro

La competición exige a los equipos convocar a al menos cuatro jugadores formados en España. Jou es ya el segundo confirmado en el proyecto, junto con Dino Radoncic. Ambos suman cursos y veteranía en una categoría en la que el Leyma aspira a evitar los errores cometidos en su primera experiencia.