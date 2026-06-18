Igualada-Liceo: A 50 minutos de descorchar el champán de la final de la OK Liga

El Liceo se encuentra a apenas 50 minutos y un gol más que los que pueda marcar el Igualada de sumar a sus enormes vitrinas su noveno título liguero. El conjunto verdiblanco afronta este viernes (19.00 horas, TVG) el tercer encuentro de la final de la OK Liga. Después de ganar y golear en los dos primeros asaltos, un triunfo le basta a la escuadra que comanda Juan Copa para adueñarse de una corona a la nunca en su historia ha dejado de opositar. Los 8-2 endosados la semana pasada en el Palacio de Riazor elevan las expectativas de la plantilla. No será fácil replicarlos en Les Comes, donde los arlequinados buscarán lamerse las heridas y aferrarse a su público para seguir vivos en la final. Sin embargo, a ambición y a ADN competitivo, nadie gana a un Liceo que ya acaricia el trono.

Cinco días entre la euforia propia de quien avasalla a niveles históricos a su contrincante en la final y la mesura de quien sabe que todavía no se puede dar ningún título por sentado. El Liceo sabe mejor que nadie lo difícil que es alzar una OK Liga. Presume de ocho en su palmarés, pero es consciente de lo duro que es caer en las incontables finales en las que se ha enfrentado al Barcelona.

El Liceo acaricia el título

Hizo los deberes el equipo de Juan Copa al ganarse el honor de ser el campeón de la fase regular y tener, pase lo que pase, el factor cancha a su favor en el play off. No le hizo falta usarlo ante el Lleida en cuartos de final y tampoco requirió el quinto encuentro frente al Calafell en la semifinal. En la pugna por el título, con dos de los tres triunfos que necesita ya en su bolsillo, empieza a salivar para catar un trofeo que ya tiene al alcance de su mano.

Arnau Xaus crea peligro en las inmediaciones de la portería del Igualada en el primer choque de la final. / Carlos Pardellas

Para sellar un doblete que empezó a construir al conquistar la Copa del Rey en las tierras de Jordi Bargalló, tendrá que ofrecer la misma voracidad que mostró en el Palacio en un escenario mucho más hostil. Ya tropezaron (4-0) en su visita en la primera vuelta. Sin embargo, con un título de por medio, la exigencia y la ilusión elevan hasta los topes el gen competitivo de un Liceo que nunca defrauda en garra y en esfuerzo. Y, por su trayectoria en esta temporada, tampoco escatima en la calidad y en artillería. Bruno Saavedra, Dava Torres, César Carballeira, Arnau Xaus o Nuno Paiva se intercambiaron el papel de goleadores la semana pasada. No será diferente esta vez, en la que seguirán contando con los sticks de Toni Pérez, Nil Cervera y Jacobo Copa y las insuperables paradas de Blai Roca y Martín Rodríguez.

Así llega el rival del Liceo

El Igualada se aferra a Les Comes y a su afición para creer en una remontada que sería histórica. Los arlequinados perdieron por lesión a Roger Bars, uno de los jugadores clave. El catalán sufrió un problema en una rodilla y tendrá que pasar por el quirófano. Pese a esta baja, el equipo igualadino apela al buen estado de forma de Biel Llanes, que crece a pasos agigantados en este tramo final de la temporada.

Pese a las abultadas goleadas que sufrieron en el Palacio, los arlequinados se niegan a darse por vencidos con facilidad ante la posibilidad de ganar su primera OK Liga en casi 30 años. Si son capaces de imponerse en este tercer asalto, el Liceo tendrá que retrasar un posible alirón al cuarto duelo, que disputará este domingo (20.30 horas) en el mismo escenario. Si no, el quinto y decisivo encuentro se disputará este martes, en la previa de San Juan, en A Coruña.