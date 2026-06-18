El Leyma Coruña dejará el Coliseum para entrenar en Elviña I a partir de la próxima temporada en Liga ACB

El Leyma Coruña afronta su tercera temporada en el Coliseum. Desde que consiguió su primer ascenso a la Liga ACB, el multiusos se convirtió en el único recinto de la ciudad capaz de acoger en sus partidos en la máxima categoría. Desde septiembre de 2024 se convirtió en el cuartel general del equipo naranja. Allí desarrolló en los dos últimos cursos la mayor parte de sus entrenamientos, condicionado por la agenda de conciertos y otros eventos. A partir de la próxima temporada 2026-27, la de su regreso a la máxima categoría del baloncesto español, pretende trasladar sus sesiones de trabajo en pista fuera de esta instalación. El club instalará una nueva cancha en el complejo deportivo de Elviña I, a apenas 200 metros de distancia, y solo utilizará la pista del Coliseum para disputar sus partidos como local.

El Palacio de los Deportes de Riazor se le quedó muy pequeño a un Leyma Coruña en efervescencia cuando logró su primer ascenso a la Liga ACB. El club firmó un convenio con el Ayuntamiento y con el IMCE para disputar sus partidos y entrenamientos en el Coliseum. Así lo hizo en la temporada 2023-24, en la que se estrenó en la máxima categoría del baloncesto español.

Tras el descenso a Primera FEB no se mudó a ningún sitio. Aunque por exigencias de la competición podría haber regresado a O Forno, el masivo apoyo de la afición, que superó los 5.000 abonados, hizo realidad el segundo año en el foso del Coliseum. La instalación siguió siendo la pista habitual de entrenamiento para los pupilos de Carles Marco, con la pista que utilizan en cada partido como locales.

Los motivos del cambio

No obstante, aunque las condiciones mejoran las que presentaba anteriormente en el Palacio, se mantienen algunos condicionantes que el club, en busca de asentarse en la Liga ACB, quiere subsanar. El primero es contar con una instalación fija durante todo el curso. A pesar de que el Leyma entrena habitualmente en el Coliseum, no puede disponer de la instalación en las fechas próximas a conciertos o en las que el recinto acoge cualquier otro tipo de eventos. En estas dos temporadas utilizó la Polideportiva 2 de Riazor como alternativa, con lo que conlleva un cambio de vestuarios y la distancia entre instalaciones

La plantilla del Leyma, en un entrenamiento de puertas a abiertas en el Coliseum este invierno. / Casteleiro

Busca, también, mejorar las condiciones del propio entrenamiento. El frío que se percibe en la pista del Coliseum, sobre todo en los meses de invierno, obligó al equipo a entrenar con estufas de gas alrededor de la cancha de juego.

El traslado del Leyma a Elviña I

Para solventar estos condicionantes, el Leyma Coruña entrenará desde la próxima temporada en Elviña I. Instalará en el complejo deportivo, titularidad de la Xunta de Galicia, una nueva cancha de baloncesto fija en la que llevar a cabo sus sesiones de trabajo, con Carles Marco a los mandos. La mudanza se ceñirá a los entrenamientos en la pista, seguirán utilizando el gimnasio del Coliseum. Buscan, así, aprovechar proximidad entre las instalaciones, a apenas 200 metros de distancia entre ellas y ganar comodidad. Dejarán de depender de los actos que se realicen en el multiusos y no tendrán que mudarse de pista.

Paul Jorgensen y Guillem Jou, en una sesión de trabajo antes de la 'Final Four' / Carlos Pardellas

El ejecutivo autonómico completó en el febrero de este año la remodelación del complejo deportivo de Elviña I, que gestiona la empresa Exodus, con una inversión de 3,4 millones de euros. La reforma incluyó mejoras en la cubierta del pabellón y en el edificio, para dotarlo de una mayor eficiencia energética. Se crearon nuevos espacios y se renovó el material deportivo. Antes, ya se había llevado a cabo la intervención en los campos de fútbol. El club tendrá que rubricar un convenio con la Xunta para confirmar el uso de parte del recinto en su día a día.

Convenio del Coliseum

El Leyma Coruña entrenará en la pista de Elviña I, pero no contempla otro escenario que no sea volver a vivir noches de gloria en la Liga ACB en el Coliseum. El club tiene que firmar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de A Coruña y el IMCE para confirmar la continuidad de esta relación que alcanza, ya, su tercera temporada.

Reservará, así, la pista del Coliseum para afrontar los 17 partidos como local en los que, en buena medida, se jugará la permanencia en la Liga ACB. El presidente del club, Pablo de Amallo, confirmó en una entrevista concedida a LA OPINIÓN que no contempla otro escenario. "En A Coruña no hay otra instalación que cumpla los requisitos. El Coliseum es la única opción. En cuanto al convenio con IMCE, todavía no lo tenemos firmado. Por el apoyo que nos ha brindado la alcaldesa, supongo que no habrá problema", afirmó el mandatario de la entidad naranja.