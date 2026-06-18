Mario López, un goleador con experiencia internacional para la plantilla del OAR

El OAR Coruña acumula cada vez más jugadores con experiencia en la Liga Asobal para elevar sus aspiraciones de la próxima temporada en la División de Honor Plata. El último en sumarse al proyecto es el extremo derecho Mario López. El jugador leonés de 31 años procede del US Créteil francés y acumula una larga trayectoria en la máxima categoría del balonmano español. Se formó en las categorías inferiores del Ademar León, con el que llegó a la élite, y pasó, también, por las filas del Benidorm.

El conjunto coruñés ha asegurado en sus filas a un artillero de máximas garantías para afrontar un ilusionante curso en el que anhela pugnar por el primer ascenso a Asobal de su historia. Lleva diez temporadas consecutivas anotando más de 100 goles por temporada. Lo hizo con el Ademar y el Benidorm en España y, en su paso por el balonmano francés, no dejó de engrosar sus cifras. Durante cinco campañas en el Créteil no ha bajado de los 138 goles y en dos campañas superó las 160 dianas.

Después de cuatro temporadas en la Starligue, la primera división francesa, bajó con el Cretéil en 2025. En el último curso, se quedó en la segunda categoría, pero cayeron eliminados en la fase de ascenso.

Otra pieza para el OAR

Mario López es un fichaje de entidad para un OAR que continúa perfilando un equipo que aúna juventud y veteranía. El proyecto se aseguró la continuidad de varios de los puntales del curso pasado y, además, ha encontrado en el mercado fichajes que cuentan con una dilatada experiencia y garantías de sobra en la élite. Eleva, así el techo competitivo para ir en paralelo con las aspiraciones de la entidad.

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Refuerza un plantel que ya luce con piezas recién incorporadas como Xabi Barreto, Jacob Díaz, Sergio Tobes y los coruñeses Gonzalo Carró y Ángel Iglesias. Entre los que siguen, ya están confirmadas las renovaciones de Pablo Moral, Javi Rodríguez, Luis Horcajada, Diogo Freitas, Diego Martínez, Álex Malid, Álex Conde, Álex Malid y los guardametas Israel Marín y Mile Mijuskovic.