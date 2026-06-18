Mus Barro se marcha del Leyma Coruña tras el ascenso a la Liga ACB

El Leyma Coruña no contará con Mus Barro la próxima temporada en la Liga ACB. El conjunto naranja confirmó este jueves la marcha del pívot senegalés, que se une a las salidas ya confirmadas de Danilo Brnovic y Macachi Braz. Barro pone fin a una etapa de poco más de seis meses en la escuadra coruñesa. Llegó a finales de 2025 procedente de la liga mexicana para apuntar la posición de cinco en el plantel de Carles Marco y pronto consiguió ganarse una posición preferencial en la rotación.

8,1 puntos, 4,1 rebotes en 23 partidos, en los que ejerció como el pívot habitual en los quintetos iniciales del Leyma Coruña. Esas son las cifras que firmó el jugador senegalés en su paso A Coruña, donde ayudó de forma inestimable a lograr el ascenso a la máxima categoría. Barro llegó como un jugador ya rodado en la Primera FEB, tras su paso por Tizona, Palencia, Alicante o Estudiantes. Sin embargo, fue en el conjunto naranja donde consiguió un papel preferencial.

Formó con Ilimane Diop y Abdou Thiam un trío de interiores tan versátil como capaz de adaptarse a las exigencias de veloz juego que impuso Carles Marco desde su llegada al banquillo naranja. Aportó músculo, físico y un buen repertorio de recursos al postear y al anotar en la pintura. Fue también, esencial su desempeño en la defensa de su propio aro para contribuir a la captura de rebotes, tan fundamental en la propuesta del Leyma Coruña.

Operación salida del Leyma

Mus Barro es el tercer jugador de la plantilla que logró el milagro del ascenso en la Final Four ante el Estudiantes que confirma su salida del club. No estará en la Liga ACB vestido de naranja y sique, así, los pasos de Danilo Brnovic y Macachi Braz. El Leyma confirmó este miércoles la marcha del alero montenegrino y del alapívot angoleño. Ambos contaron con un rol muy secundario en la rotación. Barro, que promedió 14 minutos en pista por partido, sí tuvo un peso específico en un plantel al que llegó a liderar en anotación en varios partidos.

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En el otro apartado, el de los jugadores que siguen, el club confirmó dos. Dino Radoncic y Caio Pacheco serán parte del proyecto en la máxima categoría con el objetivo de lograr la permanencia y asentar a A Coruña en la Liga ACB.