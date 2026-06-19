Álex Hernández se incorpora al organigrama del Leyma Coruña

De la pista a los despachos. Álex Hernández, que lideró sobre el parqué al Leyma Básquet Coruña entre 2021 y 2025, incluida la primera temporada en la élite, se incorpora a la estructura de la entidad coruñesa para dar su primer gran paso en el mundo del baloncesto después de su retirada. Asumirá las relaciones institucionales del club y será el responsable del área de marketing. Su llegada, según el propio Leyma, «ayudará a fortalecer la estructura del club de cara a su regreso a la ACB», así como a «su consolidación como entidad deportiva referente en el baloncesto coruñés y gallego». En este nuevo horizonte, Yago Álvarez (director de negocio) asume las funciones de gerencia, mientras que Charlie Uzal continuará al mando de la dirección deportiva.

Formación y trayectoria

Con más de 17 temporadas a sus espaldas en el baloncesto profesional, el excaptián naranja se formó en la base del FC Barcelona, equipo con el que debutó en la ACB, para desarrollar su carrera posteriormente en clubes como el Cornellá, el Manresa, el Palma, el Real Murcia y, finalmente, el Leyma Coruña. También militó en el extranjero, en sus etapas en el Dzūkija Alytus de Lituania y el Stelmet Zielona Góra de Polonia. Todo ello, le otorga una experiencia y dotes de liderazgo que ya exhibió durante sus años como referente interno dentro del vestuario y, ahora, pondrá sobre la mesa dentro del organigrama del club coruñés.

A la par que conquistaba metas dentro de la pista, el base murciano se formó en el ámbito deportivo y empresarial para el momento en el que colgase las zapatillas. Graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), posee sendos másteres en Dirección de Entidades Deportivas y en Dirección Deportiva de Baloncesto, además del Curso de Entrenador Superior de Baloncesto (CES) de la Federación Española de Baloncesto, entre otros estudios.