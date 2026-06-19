A Coruña sufre la derrota del Liceo a más de mil kilómetros de distancia

El Liceo no pudo certificar el título de liga sobre el terrazo de Les Comes y su afición se quedó con la miel en los labios. La hinchada liceísta tiñó de verde y blanco el bar La Cueva, donde animó, rugió y sufrió durante los 50 minutos de juego en Igualada. Al final, las caras largas y la frustración se mezclaron con la esperanza, los ánimos y la confianza de cara al cuarto partido de la final que se disputará el domingo, también a domicilio.

No fue sencillo el partido para el Liceo en territorio catalán y tampoco lo fue para su gente a más de mil kilómetros de distancia. La afición colegial vivió cada jugada como si estuviese ocupando las butacas del Palacio de los Deportes de Riazor y trató de hacer llegar su aliento hasta Igualada, pero no bastó. Al ritmo del clásico «vamos mi Liceo, vamos campeón», A Coruña remó para que el cuadro verdiblanco sellase su novena liga y aplaudió con fuerza, pese a la derrota, pensando ya en lo que está por venir. Nadie dijo que ser el mejor fuese sencillo. Y el liceísmo, en creer y resistir, está graduado con honores.