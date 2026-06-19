Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desvíos por la maniobra de aproximaciónA licitación la estación de autobusesExposición de Paolo RoversiGarantizan la antigua cárcelLa Juve, a por YeremayEl casco de Marc Márquez de EstrellaIgualada - Liceo
instagramlinkedin

Hockey sobre patines

A Coruña sufre la derrota del Liceo a más de mil kilómetros de distancia

La masa social verdiblanca se reunió en el bar La Cueva para seguir el partido en comunidad

Los aficionados del Liceo aplauden en el bar La Cueva mientras siguen el duelo en Igualada.

Los aficionados del Liceo aplauden en el bar La Cueva mientras siguen el duelo en Igualada. / GUS DE LA PAZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Gallego

A Coruña

El Liceo no pudo certificar el título de liga sobre el terrazo de Les Comes y su afición se quedó con la miel en los labios. La hinchada liceísta tiñó de verde y blanco el bar La Cueva, donde animó, rugió y sufrió durante los 50 minutos de juego en Igualada. Al final, las caras largas y la frustración se mezclaron con la esperanza, los ánimos y la confianza de cara al cuarto partido de la final que se disputará el domingo, también a domicilio.

No fue sencillo el partido para el Liceo en territorio catalán y tampoco lo fue para su gente a más de mil kilómetros de distancia. La afición colegial vivió cada jugada como si estuviese ocupando las butacas del Palacio de los Deportes de Riazor y trató de hacer llegar su aliento hasta Igualada, pero no bastó. Al ritmo del clásico «vamos mi Liceo, vamos campeón», A Coruña remó para que el cuadro verdiblanco sellase su novena liga y aplaudió con fuerza, pese a la derrota, pensando ya en lo que está por venir. Nadie dijo que ser el mejor fuese sencillo. Y el liceísmo, en creer y resistir, está graduado con honores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents