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Igualada - Liceo, en directo hoy: tercer partido de la Final de la OK Liga en vivo
Duelo de la serie desde Les Comes
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El Liceo perdió este año en casa del Igualada: 4-0
De lo más destacados de estos dos primeros partidos Dava Torres y Nuno Paiva
La serie va de momento 2-0. Con resultados idénticos en ambos partidos: 8-2
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos con el directo del Igualada-Liceo. El equipo coruñés puede ser esta noche campeón de Liga
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