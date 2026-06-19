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Igualada - Liceo, en directo hoy: tercer partido de la Final de la OK Liga en vivo

Duelo de la serie desde Les Comes

Arnau Xaus celebra el tercer gol del Liceo ante el Igualada en el segundo partido de la final de la OK Liga en el Palacio de Riazor.

Arnau Xaus celebra el tercer gol del Liceo ante el Igualada en el segundo partido de la final de la OK Liga en el Palacio de Riazor. / Gus de la Paz

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

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