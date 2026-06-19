Baloncesto
Joe Cremo y el Leyma Coruña separan sus caminos
El norteamericano abandona la entidad naranja y no formará parte del nuevo proyecto de ACB tras el ascenso
Unos llegan y otros se van. Es ley de vida y ley del deporte. El Leyma Básquet Coruña no ha perdido el tiempo tras el ascenso y se encuentra inmerso en su proceso de reconstrucción después de lograr el regreso a la Liga ACB en una Final Four de infarto. El club que preside Pablo de Amallo ya ha hecho públicas algunas de las grandes decisiones del mercado, como las renovaciones de Carles Marco, Dino Radoncic, Caio Pacheco o Guillem Jou, la incorporación de Alonzo Verge y varias salidas, como las de Macachi Braz, Danilo Brnovic o Mus Barro. Este viernes, Joe Cremo engrosa la última lista. El estadounidense continuará su trayectoria lejos del Coliseum.
Un seguro en los momentos complicados
Joe Cremo lo ha jugado todo con la camiseta naranja en el curso 2026-27. El jugador neoyorquino, al que le costó entrar el calor en los compases iniciales, dio un paso adelante en la parte final de la temporada, especialmente en los meses de marzo y abril, cuando sostuvo al equipo a base de puntos y liderazgo en su peor momento de la campaña regular. Destacó, sobre todo, en el amargo derbi frente al Obradoiro en el Coliseum, donde sumó 21 puntos y cuatro triples en su casillero particular.
Sus triples, su sangre fría y su puntería desde el perímetro fueron un seguro de vida para Carles Marco, que encontró en la figura del 24 a un francotirador experto y sosegado, de perfil bajo en lo mediático, pero letal con el balón en las manos para desatascar encuentros cuando las nubes cubrían el cielo naranja o los rivales no permitían correr.
En total, 40 partidos en los que el escolta norteamericano promedió 11,5 punto, 2,7 rebotes, 2,1 asistencias y 10,9 de valoración y terminó en el podio de puntos anotados, triples acertados y minutos jugados, solo por detrás de Paul Jorgensen.
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