El Leyma Coruña cuenta con Jacobo Díaz para jugar la Liga ACB

Jacobo Díaz seguirá en el Coliseum. Así lo ha comunicado el Leyma Básquet Coruña, que mantiene al jugador madrileño en sus filas de cara a su regreso a la Liga ACB. Es la quinta apuesta naranja por la continuidad, tras haber renovado los contratos de Carles Marco en el banquillo y Dino Radoncic, Caio Pacheco y Guillem Jou sobre la pista. "La temporada que viene nos veremos en el Coliseum otro año más. Que tengáis un buen verano y recarguéis las pilas, que queremos escucharos animar todo el año como lo habéis hecho este. É o momento da nosa arroutada", expresó el jugador en redes sociales.

Liderazgo y experiencia

En su primer curso como naranja, Díaz promedió 8,4 puntos, 4,2 rebotes, 0,9 asistencias y 9,9 de valoración en 36 partidos. Comenzó como un huracán y fue decisivo, por ejemplo, en el triunfo del Leyma en Burgos ante el Tizona (18 puntos) o la remontada in extremis a domicilio en Magariños contra el Estudiantes. Unos problemas de espalda le apartaron del parqué durante varias semanas a finales de 2025, pero regresó para aportar serenidad desde el perímetro y eficacia en los rebotes bajo el tablero propio. En la parte final de la temporada, brilló en la Final Four, con dos grandes actuaciones frente a Palencia y, de nuevo, Estudiantes que contribuyeron a sellar el pasaporte coruñés hacia la máxima categoría.

La renovación de Jacobo es un movimiento estratégico por parte de la dirección deportiva naranja. Más allá de sus números y su liderazgo interno, Díaz conoce la ACB. La disputó con el Covirán Granada en la temporada 2022-23, también después de haber ascendido con el equipo desde la LEB Oro. Su valor dentro del proyecto se incrementa, además, por ser cupo. La liga exige a los equipos convocar, al menos, a cuatro jugadores formados en España. El madrileño es la tercera pieza en el puzzle coruñés, después de las continuidades de Jou y Radoncic.

Más movimientos

La renovación de Jacobo es el último movimiento de un Leyma Coruña que vive días de ajetreo en los despachos. Más allá de las prórrogas de contrato, el director deportivo, Charly Uzal, ha firmado a Alonzo Verge Jr. como la primera incorporación del verano. Pero, donde se acumula el trabajo es en el apartado de salidas. Macachi Braz, Danilo Brnovic, Mus Barro, Strahinja Micovic y Joe Cremo han abandonado la entidad rumbo a otros proyectos.