Strahinja Micovic no formará parte del Leyma Coruña en ACB

Tres meses exactos. Del 19 de marzo al 19 de junio. Ese ha sido el tiempo que Strahinja Micovic ha defendido la camiseta del Leyma Básquet Coruña. En su estancia, tan breve como fructífera, al internacional serbio le dio tiempo a poner su granito de arena para lograr el gran objetivo naranja: el regreso a ACB. El club coruñés no cuenta con él para su plantilla de la próxima campaña, pero agradece sus servicios tras haber llegado en un momento delicado del periplo naranja en Primera FEB.

Micovic aterrizó sobre el parqué del Coliseum en la recta final de la temporada, para suplir la baja de Dino Radoncic. El serbio, que ya había estado en el radar coruñés durante el verano, se enfundó la camiseta a toda prisa para tratar de adaptarse lo antes posible al vestuario y a la exigencia de Carles Marco. Su previo paso por el Obradoiro facilitó las cosas y tardó apenas un par de semanas en hacerse con un hueco en el quinteto inicial del técnico catalán. En total, 13 duelos entre liga regular y play off en los que promedió 5,2 puntos, 2,3 rebotes y 3,6 de valoración.

Ajetreo en el mercado

El nombre de Micovic se une a la lista de bajas del Leyma de cara a la campaña 2026-27. Antes que el serbio, la entidad que preside Pablo de Amallo ya había comunicado las despedidas de Macachi Braz, Danilo Brnovic, Mus Barro y Joe Cremo.

En el extremo opuesto, están las buenas noticias. Carles Marco, que continúa en el banquillo del Coliseum, seguirá teniendo a su disposición a Jacobo Díaz, Guillem Jou, Dino Radoncic y Caio Pacheco, así como a Alonzo Verge, el primer fichaje del verano, que vuelve a vestirse de naranja tras su paso exprés en la anterior etapa en ACB.