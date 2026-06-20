Triatlón
Las grandes promesas del triatlón nacional toman A Coruña
Este sábado se celebraron los Campeonatos de España cadete, juvenil y júnior; el domingo, los relevos
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A Coruña
Las mejores perlas del triatlón nacional compiten este fin de semana en A Coruña. El sábado se celebraron las primeras pruebas de categorías base, en las que se pusieron en juego los Campeonatos de España en categoría cadete, juvenil y júnior. Desde las 16.00 horas, las finales se sucedieron en busca de ocupantes de los tronos masculinos y femeninos, en un espectáculo que congregó a la afición en el entorno de O Parrote.
El domingo, saltan a la palestra los relevos mixtos y se disputa la última jornada de la Liga Talento de Triatlón, dedicada a las categorías cadete y juvenil.
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