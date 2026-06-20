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Las grandes promesas del triatlón nacional toman A Coruña

Este sábado se celebraron los Campeonatos de España cadete, juvenil y júnior; el domingo, los relevos

Participantes del Campeonato de España de triatlón en categorías inferiores.

Participantes del Campeonato de España de triatlón en categorías inferiores. / Casteleiro

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RAC

A Coruña

Las mejores perlas del triatlón nacional compiten este fin de semana en A Coruña. El sábado se celebraron las primeras pruebas de categorías base, en las que se pusieron en juego los Campeonatos de España en categoría cadete, juvenil y júnior. Desde las 16.00 horas, las finales se sucedieron en busca de ocupantes de los tronos masculinos y femeninos, en un espectáculo que congregó a la afición en el entorno de O Parrote.

El público coruñés sigue la prueba en O Parrote.

El público coruñés sigue la prueba en O Parrote. / Casteleiro

El domingo, saltan a la palestra los relevos mixtos y se disputa la última jornada de la Liga Talento de Triatlón, dedicada a las categorías cadete y juvenil.

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