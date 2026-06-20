Nacho Valles, un cerebro para el nuevo proyecto del OAR

El Attica 21 OAR no descansa. La entidad que preside Carlos Resch continúa perfilando su plantilla de cara a su segundo curso en la División de Honor Plata, en la que pretende dar un paso adelante para pelear por ascender a la Liga Asobal. El último en sumarse al proyecto coruñés ha sido Nacho Valles, central de 28 años que, según el propio club aportará «experiencia, liderazgo y visión de juego» en San Francisco Javier durante las dos próximas campañas.

Valles cuenta con una amplia experiencia en el balonmano nacional, donde ha defendido las camisetas del Sanse, Sinfín, Irún o Benidorm, así como una experiencia al más alto nivel en Polonia.

Uno más a la lista

Su fichaje complementa las llegadas de Mario López, Xabi Barreto, Gonzalo Carró, Ángel Iglesias, Jacob Díaz y Sergio Tobes, que se pondrán a las órdenes del renovado Nando González a partir del mes de agosto.

En el capítulo de renovaciones, Pablo Moral, Mile Mijuskovic, Luis Horcajada, Javi Rodríguez, Diego Martínez, Diogo Freitas, Israel Marín, Álex Malid, Alejandro Conde y Álex Chan militarán un año más en la escuadra oarista.