El Compostela asciende a Segunda RFEF y salva al Silva SD en Tercera

El Silva SD jugará una temporada más en Tercera Federación. El club coruñés, con sede en A Grela, acabó en decimoquinta posición. El descenso de la Sarriana provocaba su arrastre a Preferente, y durante todo el mes de junio han seguido con atención la promoción de ascenso. Este domingo, la SD Compostela certificó su promoción tras caer por 2-0 ante el Badalona (3-2 en el global tras el marcador logrado en Santiago). La plantilla dirigida por Diego Armando, que continuará una temporada más al frente del club, se juntó para seguir el partido y celebrar, tras muchas semanas de espera, la salvación.

El conjunto silvista celebró casi de la misma forma que el Compostela su ascenso. Uno ayudó al otro después de que el Silva, 15º clasificado, dependiese directamente de su promoción para mantener la categoría. El conjunto de Diego Armando lo había logrado sobre el campo, al acabar fuera de los tres puestos de descenso que ocuparon Cambados, Noia y Barbadás. No obstante, el descenso de la Sarriana provocaba un último arrastre. Solo la promoción de un equipo gallego permitiría compensar numéricamente la competición. El Compos cumplió, y el Silva sumará su 13ª temporada consecutiva en Tercera Federación.

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La Federación está pendiente ahora del Arenteiro. El equipo de O Carballiño descendió a Segunda RFEF, pero los problemas económicos que atraviesa podrían provocar que cayese a Tercera. En tal caso, y al tratarse de un descenso administrativo, la Federación Gallega tendría la posibilidad de realizar una liga de 19 equipos, con un descenso más para equilibrarla en el siguiente curso. No afectaría al Silva, que ha logrado la permanencia sobre el campo.