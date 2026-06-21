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Igualada - Liceo, en directo hoy: cuarto partido de la Final de la OK Liga en vivo
Segundo bola de campeonato desde Les Comes
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Les Comes es la pista que peor se le ha dado al Liceo. Una derrota en liga, otra en play off y otra en Sipercopa
Otra de las razones de la última derrota se puede encontrar en que el Liceo no aprovechó un power play primordial que le pudo dar el 0-2
Se espera otro gran ambiente en Les Comes, una de las grandes pistas de la OK Liga
El Liceo, si quiere ganar hoy, debe estar más certero en la bola parada
La gran pesadilla para el Liceo el pasado viernes fue Biel Llanes
Doblete el viernes de Nil Cervera
La crónica del último partido
5-2 | El Liceo cae en la trampa de Les Comes y sucumbe frente al Igualada
El partido se va a poder seguir en directo por TVG2 y OK Liga TV
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