Abdou Thiam no continuará en el Leyma Coruña la próxima temporada en la Liga ACB

Abdou Thiam no formará parte del proyecto del Leyma Coruña la próxima temporada en la Liga ACB. El conjunto coruñés hizo oficial este lunes la salida del pívot senegalés, que en su segunda etapa en el club se convirtió en un pilar importante del ascenso a la máxima categoría. Se suma en la lista de bajas a Danilo Brnovic, Macachi Braz, Mus Barro, Joe Cremo y Strahinja Micovic. La entidad naranja vive estos días una parte importante de la planificación de su proyecto, con seis héroes del ascenso fuera y otros cinco que ya han confirmado su continuidad en la élite.

Pocos jugadores sintieron tan suyo el ascenso contra el Estudiantes como Abdou Thiam. El pívot senegalés llegó hace una década a las filas del Santo Domingo Betanzos. Encontró en el conjunto betanceiro una segunda casa en la que crecer y asentarse. Pasó en 2019 a las filas del Leyma Coruña, con el que debutó y comenzó a medrar en LEB Oro. Disputó dos temporadas en el conjunto coruñés, antes de marcharse cedido al Iraurgi. Luego, se desvinculó para encontrar en las filas del Tizona su propio camino. Se estableció con el conjunto burgalés como un pívot consistente en la segunda categoría del baloncesto español. Con ese cartel regresó hace casi un año al Leyma.

Carles Marco da una indicación a Abdou Thiam en el Coliseum. / Iago Lopez

Thiam se convirtió en uno de los pilares del estilo de juego de Carles Marco. Un pívot rápido, muy capaz en el rebote y que sumó a su arsenal unas cifras buenas en el tiro de media distancia. Acabó la temporada con unos promedios de 7 puntos y 5,2 rebotes en casi 17 minutos sobre la cancha. Formó con Ilimane Diop y Mus Barro una tríada de interiores que logró sostener al equipo, incluso, en los partidos más enrocados.

El proyecto del Leyma Coruña en la ACB

El Leyma Coruña continúa perfilando el proyecto con el que la próxima temporada aspira a lograr la permanencia en Primera FEB. El equipo coruñés se encuentra ahora detallando el futuro de los jugadores que obraron hace menos de un mes el ascenso heroico ante el Estudiantes en la Final Four del Coliseum. Por el momento son cinco los jugadores que seguirán a las órdenes de Carles Marco en la Liga ACB. Tres de ellos tienen la condición de cupo (jugador de formación local). Es el caso de Guillem Jou, Jacobo Díaz y Dino Radoncic. Además, ya confirmó la continuidad de Caio Pacheco, brasileño con pasaporte portugués.

En el apartado de llegadas, Alonzo Verge es el primer fichaje para el nuevo curso. El base estadounidense, que ya jugó en el Leyma al final de la primera temporada en ACB y se salió este curso en Alemania, será uno de los directores de juego de una plantilla que aúna experiencia en la categoría con un plantel joven y ambicioso.