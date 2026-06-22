Dídac Cuevas y el Leyma Coruña renuevan sus votos y seguirán juntos en ACB

El Leyma Básquet Coruña seguirá latiendo al ritmo de Dídac Cuevas en la máxima categoría del baloncesto español. Así lo ha confirmado el club con la continuidad del base catalán, que en tan solo una campaña logró meterse a la grada del Coliseum en el bolsillo con su entrega, energía y personalidad. "Nuestro torbellino se une a la arroutada naranja en ACB", indicaba la entidad en sus redes sociales.

Cuevas conquistó a la Familia Naranja desde el principio y, junto a Caio Pacheco, lideró la dirección de juego de la escuadra de Carles Marco sobre el parqué en un total de 40 duelos con 7,6 puntos, 2,9 rebotes, 5,4 asistencias y 11,6 de valoración de promedio. Más allá de los datos, en la memoria colectiva quedan sus saltos al vacío para recuperar pelotas; su inquebrantable fe para firmar triplazos como el que forzó la prórroga en el tercer partido de los cuartos de final del play off ante el Menorca o su comienzo de 2026, en el que estuvo un mes y medio superando los dobles dígitos en asistencias y logró el premio al MVP del mes de enero.

Un Leyma en construcción

La renovación de Dídac completa el mínimo de 4 cupos que la competición exige a los equipos para jugar al máximo nivel. El base catalán engrosa la lista de jugadores formados en España junto a los ya confirmados Dino Radoncic, Guillem Jou y Jacobo Díaz. Además, el club naranja también ha cerrado los contratos de Caio Pacheco y Carles Marco en el banquillo. A ellos se suma Alonzo Verge quien, de momento, es la única incorporación del mercado naranja.

En el apartado de despedidas, tampoco cesa el movimiento. A las ya conocidas salidas de Danilo Brnovic, Macachi Braz, Mus Barro, Joe Cremo y Strahinja Micovic se ha sumado este mismo lunes la del pívot senegalés Abdou Thiam.